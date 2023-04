Bộ Công an đề nghị Cần Thơ kiểm tra dự án tại khu "đất vàng"

Ngày 4/4, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có văn bản số 933 chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT) Bộ Công an về dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Thùy Dương đầu tư theo văn bản của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Một góc dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Nhà ở của Công ty Thùy Dương (Ảnh: PT)

Văn bản nêu rõ: "Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ninh Kiều và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại đường Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều do Công ty Thùy Dương đầu tư.

Các cơ quan này chủ động xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện dự án nêu trên (nếu có), tham mưu UBND thành phố cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an theo đúng quy định".

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND quận Ninh Kiều theo chức năng, nhiệm vụ chủ động rà soát và phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ trên.

Trước đó, Cơ quan ANĐT đã tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của một ngân hàng về những hành vi có dấu hiệu làm giả giấy tờ có giá, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Thùy Dương trong quá trình vay vốn, sử dụng vốn vay tại ngân hàng này.

Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại đường Lê Lợi (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) do Công ty Thùy Dương làm chủ đầu tư được xem là khu "đất vàng" (Ảnh: PT).

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 8/3, Cơ quan ANĐT ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tin báo về tội phạm của phía ngân hàng.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết tin báo, Cơ quan ANĐT nhận thấy khi thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Nhà ở tại phường Cái Khế, Công ty Thùy Dương có những dấu hiệu sai phạm trong việc ký Hợp đồng mua bán các sản phẩm của Dự án khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; nhận tiền thanh toán nhưng chưa xuất hóa đơn, chưa kê khai, nộp thuế.

Theo giải trình của Công ty, do Sở TN&MT Cần Thơ chưa thực hiện thủ tục xác định số tiền phí sử dụng đất tại Dự án nên Công ty Thùy Dương gặp khó khăn trong việc huy động vốn vay tại Ngân hàng và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (xuất hóa đơn, kê khai thuế, ký hợp đồng công chứng...) để chuyển đổi chủ sở hữu đối với các sản phẩm của Dự án.

Để đảm bảo chặt chẽ về pháp luật, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát quá trình đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng và Nhà ở tại phường Cái Khế của Công ty Thùy Dương để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm (nếu có).