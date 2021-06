Bình Dương cách ly hơn 600 công nhân sau 2 ca mắc Covid-19

Dân trí Sau khi phát hiện có 2 ca mắc Covid-19 làm việc tại Công ty TNHH Puku Việt Nam, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã đưa hơn 600 công nhân của công ty này đi cách ly tập trung.

Công nhân của Công ty TNHH Puku Việt Nam mặc đồ bảo hộ lên xe đi cách ly tập trung.

Sáng 14/6, ngành y tế TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã đưa hơn 600 công nhân của Công ty TNHH Puku Việt Nam (trong khu công nghiệp Đồng An I, phường Bình Hòa, TP Thuận An) đi cách ly tại khu cách ly tập trung (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát).

Trước đó, ngày 10/6, nữ công nhân 22 tuổi làm việc tại công ty trên dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, Công ty TNHH Puku Việt Nam bị phong tỏa, ngành y tế xác định có 55 trường hợp là F1 phải cách ly tập trung, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn 600 công nhân.

Tối 12/6, thêm một nam nhân viên của Công ty TNHH Puku Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2. Từ kết quả này, hơn 600 công nhân còn lại phải cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, đến 19h ngày 13/6, toàn tỉnh có 58 ca mắc Covid-19, trong đó 4 trường hợp chưa được Bộ Y tế công bố.

Trung Kiên