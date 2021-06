Bình Định yêu cầu dân không tụ tập tắm biển trong tết Đoan Ngọ

Dân trí Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Bình Định đã yêu cầu người dân không tụ tập đông người tắm biển dịp tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) và không tụ tập xem bóng đá.

Ngày 12/6, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, tình hình dịch Covid-19 hiện nay vẫn diễn biến phức tạp trong cộng đồng. UBND tỉnh Bình Định đề nghị các cấp chính quyền, người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, ngày 14/6 (tức ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch) là tết Đoan Ngọ và trong thời gian tới diễn ra vòng chung kết giải bóng đá Euro 2020, dự báo người dân sẽ tập trung đông người xem bóng đá, tắm biển.

Do vậy, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là TP Quy Nhơn, phối hợp với cơ quan Công an tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người xem bóng đá và tắm biển.

Bên cạnh đó, thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện yêu cầu 5K.

Đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ (quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, giải khát…) tổ chức xem bóng đá, không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, để sẵn sàng ứng phó, không để bị bất ngờ, UBND tỉnh Bình Định cũng chuẩn bị các khu cách ly tập trung tại 11 huyện, thị xã và thành phố đủ sức nhận 5.600 người.

