Biển Đông lại sắp hứng áp thấp nhiệt đới

Dân trí Dự báo, từ 18-19/9, trên khu vực Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, vùng áp thấp sau đó có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và chuyển hướng vào các tỉnh Trung Bộ.

Theo bản tin dự báo dài ngày (từ 18-24/9) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 18-20/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to; các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có khả năng mưa rất to.

Tiếp đến, từ ngày 21-24/9, khu vực phía Tây Bắc Bộ ít mưa, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông. Riêng các ngày 22-23/9, ở khu vực ven biển và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tại khu vực Trung Bộ, từ ngày 18-19/9, có mưa rào và giông vài nơi; từ đêm ngày 19-21/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ đêm 19/9 và ngày 20/9, có mưa rào và giông.

Từ ngày 22-24/9, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và giông; riêng phía Bắc, các ngày 22-23/9 có mưa vừa, mưa to.

Cách đây ít ngày, Biển Đông phải hứng chịu cơn bão số 5 (bão Conson), đi vào khu vực ven biển Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo, trong ngày 18-19/9, Biển Đông lại hứng một cơn áp thấp nhiệt đới mới. (Ảnh: VNDMS).

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 18-19/9, ngày ít mưa, chiều tối và tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cũng tại khu vực này, từ ngày 20-24/9, chiều và tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc Tây Nguyên từ 20-22/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đối với khu vực Hà Nội, từ ngày 18-24/9, có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các ngày 22-23/9 có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, tại các khu vực trên, trong mưa giông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về thời tiết trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Từ ngày 18-19/9 trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện vùng áp thấp, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển hướng về các tỉnh Trung Bộ.

Nguyễn Dương