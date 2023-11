Biển Đông có thể hứng thêm bão dịp cuối năm

Ngày 22/10, thời tiết miền Bắc vẫn ghi nhận mức nhiệt giảm sâu về đêm và sáng sớm ở ngưỡng 15-18 độ C, sau đó tăng lên mức 25-28 độ C vào ban ngày. Đồng thời, sương mù nhẹ rải rác có thể xuất hiện.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong vòng một tháng tới, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ. Riêng 10 ngày cuối tháng 11, hình thái này hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm khiến miền Bắc duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời lạnh.

Sang đến tháng 12, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với cùng kỳ.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng dự báo trong một tháng tới, một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Đồng thời, tổng lượng mưa tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn 15-40% so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ xấp xỉ so với cùng thời kỳ.

Theo chuyên gia, thời kỳ này tiếp tục là giai đoạn mùa mưa tại khu vực Trung Bộ. Do vậy các đợt mưa lớn còn xuất hiện, đặc biệt khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá.

Từ ngày 21/11 đến ngày 20/12, miền Trung có thể ghi nhận lượng mưa nhiều hơn 15-40% so với trung bình (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 22/11 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Ít mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 25-28 độ C. Vùng núi cao đề phòng hiện tượng sương muối.

- Phía Đông Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 25-28 độ C. Vùng núi cao đề phòng hiện tượng sương muối.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng. Phía nam lạnh về đêm và sáng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 15-18 độ C, phía nam 17-20 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 21-24 độ C, phía nam 23-25 độ C; cao nhất phía bắc 26-29 độ C, phía nam 29-32 độ C.

- Tây Nguyên: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

- Nam Bộ: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.