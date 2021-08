Bí thư Nguyễn Văn Nên: Thành phố đủ tự tin để vượt qua đại dịch Covid-19

Dân trí Sự tự tin ấy đến từ quá trình trưởng thành sau hơn 2 tháng căng mình đẩy lùi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, TPHCM cũng có các loại thuốc để trực tiếp điều trị những "vấn đề" của bệnh nhân Covid-19.

Chiều 16/8, Thành ủy, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 86 của Chính phủ. Buổi họp mang tính chất định hướng cho toàn địa bàn quyết tâm đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vào ngày 15/9.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định, Nghị quyết 86 và kế hoạch hành động là những mệnh lệnh cho lãnh đạo và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Thành phố không có lựa chọn khác mà phải chiến đầu từng ngày, từng giờ. Muốn vượt qua cơn bão Covid-19, thành phố cần đi bằng chính sức lực của mình.

"Vượt qua dịch Covid-19 là mong muốn tột độ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Chúng ta đã sống trong tình hình này hơn 2 tháng, chúng ta thèm một ngày không có dịch Covid-19. Muốn như vậy, chúng ta phải ráng sức để vượt qua", ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi điện hỏi thăm TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, ông mới nhận được cuộc gọi từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi thăm về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của TPHCM. Qua đó, Tổng Bí thư gửi lời hỏi thăm, chia sẻ, động viên và hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền và đồng bào thành phố đã hơn 2 tháng kiên cường ứng phó với đại dịch Covid-19.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gọi điện thăm hỏi công tác phòng, chống dịch của TPHCM.

Tổng bí thư đánh giá cao, trân trọng và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong lực lượng tuyến đầu đã xung phong nhận nhiệm vụ, không ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng lao vào cuộc chiến bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân. Tổng bí thư cũng thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các tầng lớp, tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà thiện nguyện đã chia sẻ cùng thành phố vượt qua khó khăn.

"Tổng Bí thư nói tuy chưa đạt mong muốn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và người dân TPHCM đã từng bước kìm chế được sự lây lan, mở rộng vùng xanh và thu hẹp vùng phong tỏa. Thành phố cũng điều trị khỏi hàng chục nghìn người lây nhiễm, cứu sống hàng nghìn người qua cơn nguy kịch", Bí thư Thành ủy TPHCM cho hay.

Tuy nhiên, trước sự phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ của biến chủng Delta, công tác phòng, chống dịch của địa phương gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi những quyết sách lớn, hành động quyết liệt.

Để kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn TP.HCM, đã cố gắng thì cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết thì đoàn kết hơn nữa và đã quyết tâm thì quyết tâm hơn nữa, tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình…

Đủ tự tin và phương tiện chiến đấu để đối đầu đại dịch

Sau khi nghe từng quận, huyện và thành phố báo cáo kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá toàn địa bàn đã có những sự tự tin nhất định để đương đầu với đại dịch.

Sự tự tin ấy đến từ quá trình trưởng thành sau hơn 2 tháng căng mình đẩy lùi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, thành phố cũng có các loại thuốc để trực tiếp điều trị những vấn đề của bệnh nhân Covid-19.

"Trước đây, chúng ta lúng túng bởi không có thuốc thì giờ đã có rồi. Hệ thống điều trị dù chưa đáp ứng như mong muốn, nhưng đã được cải thiện hơn trước nhiều. Chúng ta cũng có các phương tiện để tự tin chống lại đại dịch", Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định thành phố đủ tự tin để đối đầu với dịch Covid-19.

Sự tự tin tiếp theo của thành phố đến từ sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân đồng hành, đóng góp từ khẩu trang, đồ bảo hộ, bình oxy... Thành phố cũng đón nhận sự giúp sức to lớn từ những nghĩa cử cao đẹp của người dân trong và ngoài địa bàn trong suốt đợt bùng phát dịch.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng cho rằng, sự lãnh đạo, điều hành của thành phố đã ngày càng thông suốt hơn. Đặc biệt, sự phối hợp từ Thường vụ Thành ủy tới các cơ sở cũng ngày càng trở nên nhuần nhuyễn.

Bằng những yếu tố khả quan trên, Bí thư Thành ủy TPHCM nhận định, các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đều đủ vững vàng để triển khai kế hoạch cao điểm 30 ngày kiểm soát dịch Covid-19.

"Trong số các ý kiến của quận, huyện, thành phố Thủ Đức hôm nay, chỉ có những ý kiến đề xuất, không có phản biện. Tôi cho rằng các địa phương đã nghiên cứu kỹ, tự tin làm việc, không cần bàn thêm mà chỉ thực hiện", ông Nguyễn Văn Nên đánh giá.

Không để tình trạng này kéo dài thêm

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết cứ 24 giờ trôi qua, thành phố có khoảng 240 người tử vong do Covid-19, có hàng trăm người bệnh nặng phải thở oxy, hàng ngàn ca nặng phải tập trung hồi sức cấp cứu và hàng trăm nghìn người đang muốn rời thành phố về quê. Họ muốn rời thành phố bởi nhiều lý do, trong đó có lý do bởi sức chịu đựng có hạn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, chưa biết tương lai thế nào.

"Chúng ta cố gắng ngăn cản, nói đúng hơn là tổ chức phối hợp để hỗ trợ bà con yên tâm về quê với đầy đủ điều kiện. Thành phố cần phối hợp cùng các địa phương đưa người về an toàn, chuẩn bị vắc xin, xe đưa đón, xét nghiệm để không gây lây lan dịch bệnh tới các địa phương khác", Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích.

TPHCM sẽ phối hợp đưa bà con về quê với đầy đủ điều kiện.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM yêu cầu, trước tình hình đó, mỗi người phải có trách nhiệm ngăn chặn dịch bệnh, không để tình trạng này kéo dài.

Về các nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy TPHCM quán triệt, việc đầu tiên là toàn địa bàn cần thực hiện triệt để Chỉ thị 16. Trong giai đoạn này, ý thức tự giác của từng người, từng gia đình, khu phố, con hẻm đóng vai trò quyết định trong thành công của phòng, chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị các đơn vị triển khai sớm các gói an sinh xã hội trong thời điểm dịch Covid-19 còn phức tạp, không để xảy ra tình trạng không biết hỏi ai.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh dù đã lên kế hoạch nhưng khi triển khai có thể phát sinh nhiều vấn đề trong thực tiễn. Khi đó, các địa phương cần nhạy bén, sáng tạo để ứng phó, nếu cần thì báo cáo với người có thẩm quyền để giải quyết.

