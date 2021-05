Bí thư Đà Nẵng phê bình công an tự ý rút khỏi điểm cách ly có thu phí

Tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 chiều 3/5, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, TP đã có đủ các giải pháp, kịch bản cho các tình huống phòng, chống dịch. Do vậy, ông yêu cầu lãnh đạo TP nghiên cứu kỹ các quy định để chỉ đạo công tác phòng chống Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, câu chuyện "chiến đấu" với dịch không phải là mới, nhưng vẫn có tình trạng người đứng đầu các đơn vị không nắm được nội dung và vẫn còn tình trạng "quyền anh, quyền tôi" trong việc tổ chức triển khai.

"Cả hệ thống phải vào cuộc chứ không thể nói việc của tôi đang nhiều quá mà thoái thác" - ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh và đề nghị Chủ tịch TP Lê Trung Chinh trao đổi với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP về việc cán bộ tự ý rút ra khỏi các điểm cách ly tập trung là vi phạm.

"Tôi chưa biết Bộ Công an có chỉ đạo gì bằng văn bản, nhưng các anh nhớ cho là các anh đang thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Vấn đề này từ trước đến nay rồi, chứ phải bây giờ mới có đâu. Công an có mặt thì chất lượng, hiệu quả công việc ở các điểm cách ly tập trung thấy rõ. Chúng ta phải làm nhiệm vụ, còn ai nghỉ có văn bản nói rõ, chứ không chỉ nói miệng" - ông Quảng nói về việc công an rút lực lượng khỏi các khu cách ly tập trung có thu phí.

Tại hội nghị ông Nguyễn Văn Quảng thẳng thắn chỉ ra thực tế ở Đà Nẵng, có tình trạng người dân chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nhất ở ở bãi biển, bờ sông; lực lượng nhắc nhở, xử lý mỏng.

"Tôi đi đến cầu Rồng, hai bên đường, người dân tập trung rất đông. Tôi gọi cho anh Viên (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) đề nghị cử lực lượng ra giải tán đám đông. Đứng ở đấy tập trung xem cầu Rồng phun lửa, không đeo khẩu trang, không ai nhắc nhở. Đi dọc đường, người đeo, người không đeo khẩu trang. Chỉ có ở quận Sơn Trà là có một xe lưu động nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Tôi đi qua một điểm khác thấy hàng trăm người tập trung hát hò mà không ai nhắc nhở cả. Phải xem lại giữa công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thực tế đã nghiêm túc chưa?" - ông Quảng nói.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị trong hôm nay (4/5), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP phải có báo cáo làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo ở các sở, ngành về những hạn chế hạn chế mà Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị Đà Nẵng xem xét kiểm điểm.

"Với tư cách người đứng đầu, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP phải chịu trách nhiệm trước Trung ương, trước Thủ tướng Chính phủ về những hạn chế này trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Đà Nẵng phải có báo cáo đánh giá tổng thể việc thực hiện các chỉ đạo, các biện pháp phòng, chống dịch, lấy mốc từ 26/4 - thời điểm Chính phủ đề nghị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch - đến thời điểm này (3/5).

Báo cáo nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu về những hạn chế trong phòng, chống dịch. Cụ thể trong đó là trường hợp công dân cách ly ở Đà Nẵng về Hà Nam. Ví dụ như việc sau khi họ cách ly xong tự do ra bến xe về quê thì trách nhiệm ở đâu. Và việc truy vết nhóm 2 chuyên gia Trung Quốc đến Đà Nẵng từ 27/4-29/4, thì trách nhiệm thế nào?" - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói thêm.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, tại cuộc họp báo do UBND TP tổ chức hôm 26/4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Sắp tới, Công an TP tính rút lực lượng chốt trực ở các điểm tổ chức cách ly có thu phí.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - phát biểu tại buổi họp báo của Thành phố hôm 26/4.

"Mỗi điểm khách sạn tổ chức cách ly có thu phí, bố trí 6 cán bộ, chiến sĩ công an luân phiên trực bảo vệ 24/24. Cả thành phố có 40-50 điểm như thế, cần lực lượng lớn. Trong khi đó, về mặt căn cứ pháp lý, thì không có căn cứ bố trí lực lượng trực ở các điểm cách ly có thu phí. Do đó, sắp tới, lực lượng công an sẽ rút khỏi các điểm này, chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự chung" - Thiếu tướng Viên nói tại buổi họp báo.