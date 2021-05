Công an Đà Nẵng tính rút lực lượng trực ở các điểm cách ly có thu phí

Dân trí Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Sắp tới, Công an TP tính rút lực lượng chốt trực ở các điểm tổ chức cách ly có thu phí.

Tại buổi họp báo của chính quyền TP Đà Nẵng chiều 26/4, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, một trong những mối bận tâm của Công an TP là phối hợp với ngành y tế, tổ chức cách ly người nhập cảnh có thu phí.

Hiện có 85% lượt người được giải cứu được đưa về cách ly tại các khách sạn có thu phí ở Đà Nẵng. Trong số đó, đã phát hiện 47 trường hợp mắc Covid-19. Công tác tổ chức cách ly ở các khách sạn có thu phí có áp lực với lực lượng ngành công an, và chia sẻ với ngành y tế, nhất là về lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ.

Theo đó, mỗi điểm khách sạn tổ chức cách ly có thu phí, bố trí 6 cán bộ, chiến sĩ công an luân phiên trực bảo vệ 24/24. Cả thành phố có 40-50 điểm như thế, cần lực lượng lớn. Trong khi đó, về mặt căn cứ pháp lý, thì không có căn cứ bố trí lực lượng trực ở các điểm cách ly có thu phí. Do đó, sắp tới, lực lượng công an sẽ rút khỏi các điểm này, chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự chung. Còn các cơ sở tổ chức cách ly có thu phí phải có trách nhiệm tính toàn phương án người trực bảo vệ.

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng trả lời báo chí về công tác quản lý người nước ngoài. Theo đó, khẳng định đây là một trong những công tác trọng tâm của ngành, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Riêng xử lý người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trái phép, Công an TP Đà Nẵng xử lý rất nghiêm khắc, đã xử lý hình sự 16 trường hợp. Đặc biệt, công an Đà Nẵng đã phát hiện 2 đường dây đưa người nhập cảnh trái phép từ biên giới vào đến địa bàn thành phố.

Liên quan đến tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng tham mưu chính quyền thành phố hết sức dè dặt, chưa tính đến chuyện tổ chức đón khách nước ngoài có hộ chiếu vắc xin.

"Tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, nhất là ở các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á. Các nước tổ chức thí điểm đón khách nước ngoài có hộ chiếu vắc xin cũng có phương án cách ly ngắn ngày hơn, như thời gian cách ly sau khi nhập cảnh chỉ 5-6 ngày, song vẫn còn nhiều ý kiến chỗ này. Do đó, Thành phố hết sức dè dặt, chưa tính đến việc đón khách có hộ chiếu vắc xin. Đặc biệt, ngay trong dịp nghỉ lễ 30/4--1/5 sắp tới, cần tăng cường biện pháp hạn chế tụ tập đông người cùng với việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch" - bà Yến nói.

