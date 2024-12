Bệnh viện thiếu cả băng dính, kim truyền, ngành y tế đau đầu vấn nạn "cò"

Trong phiên chất vấn tại kỳ họp 25, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An khóa XVII, ngày 6/12, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi về trách nhiệm của ngành y tế xung quanh vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế tại nhiều bệnh viện.

Theo đại biểu Lê Văn Lương (huyện Tương Dương), tình trạng một số cơ sở y tế không cung ứng kịp thời, đầy đủ một số loại thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là vật tư y tế kỹ thuật cao, linh kiện thay thế độc quyền đã được ngành y tế nêu trong báo cáo.

Ông Lương thông tin, theo phản ánh của cử tri và nhân dân, tại một số bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện có tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế cơ bản, đơn giản như găng tay, băng dính, kim truyền... Cử tri phản ánh có tình trạng "cò" vào tận bệnh viện chèo kéo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mua thuốc, vật tư đơn giản này.

Đại biểu Lê Văn Lương nêu tình trạng bệnh viện thiếu cả băng dính, kim truyền (Ảnh: Thu Huyền).

Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, xác nhận, có tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, nhưng xảy ra cục bộ tại một số bệnh viện. Năm 2024, có 8 đơn vị báo cáo có hiện tượng thiếu thuốc với tổng số mặt hàng thiếu là 379, chiếm tỷ lệ 2,97% so với kế hoạch đấu thầu.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho rằng, nguyên nhân chính là do có nhiều mặt hàng không lựa chọn được nhà thầu; bỏ thầu; chuỗi cung ứng bị gián đoạn do ảnh hưởng xung đột một số nơi trên thế giới...

Theo bà Chung, giải pháp căn cơ nhất để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế là chọn phương án đấu thầu hiệu quả nhất.

Về tình trạng "cò", bà Lê Thị Hoài Chung thừa nhận đang diễn ra. Theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, việc người nhà bệnh nhân ra vào bệnh viện khá dễ dàng khiến "cò" có thể trà trộn và mang các vật tư y tế như găng tay, băng dính, kim truyền... vào chèo kéo người nhà bệnh nhân và bệnh nhân mua.

Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trả lời chất vấn về tình trạng thiếu thuốc và "cò" trong bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Thành).

"Thuốc thì tôi chưa gặp, nhưng chính tôi cũng đã gặp từng gặp chuyện bán băng dính, điều này quả thực rất phản cảm", Giám đốc Sở Y tế Nghệ An viện dẫn.

Theo bà Chung, có tình trạng "cò" ép người bệnh mua thuốc hay vật tư y tế. "Cò" chờ sẵn, lấy đơn thuốc trên tay người nhà bệnh nhân vừa ra khỏi phòng khám và dẫn ra nhà thuốc.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng đã trao đổi với ngành công an để xử lý tình trạng "cò" trong bệnh viện. Ngành cũng rất mong muốn các cấp, ngành quan tâm, chấn chỉnh tình trạng này.

Người đứng đầu ngành y tế Nghệ An mong muốn mỗi bệnh viện có một phòng truyền thông tin về các chức năng, chỉ số sức khỏe của bệnh nhân cho người nhà. Việc này hạn chế việc vào thăm người bệnh, tránh trường hợp "cò" trà trộn, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện.

Tại phiên chất vấn, các tồn tại của ngành y tế như khó khăn trong chuyển tuyến; lạm dụng, tự ý mua - bán thuốc kháng sinh; công tác quản lý, xử lý tình trạng quảng cáo thực phẩm chức năng "thổi phồng" công dụng; tình trạng thiếu nhân lực; khó khăn, vướng mắc trong thanh toán thuốc bảo hiểm y tế... cũng đã được các đại biểu chỉ rõ.

Bà Lê Thị Hoài Chung cũng đã có những giải trình, thông tin cụ thể và đưa ra phương hướng giải quyết.

Kết luận phiên chất vấn, ông Nguyễn Nam Đình, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu thầu, cung ứng thuốc, vật tư y tế theo quy định; đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh, nhất là cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân nghèo, bệnh nhân sinh sống vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cũng đưa ra 6 giải pháp giải quyết các vấn đề quan trọng của ngành y tế tỉnh trong thời gian tới.