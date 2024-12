Loạn cơ sở thẩm mỹ, Giám đốc Sở Y tế nói "hãy là khách hàng thông thái"

Trong phiên chất vấn tại kỳ họp 25, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, sáng 6/12, đại biểu Nguyễn Thị Thúy An (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, trong những năm gần đây các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp xuất hiện nhiều, nhất là ở thành phố Vinh.

Qua phản ánh của dư luận và thực tế cho thấy nhiều cơ sở thẩm mỹ đang hoạt động trái pháp luật, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đại biểu đề nghị bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, làm rõ vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực này, cũng như những giải pháp trong kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ.

Bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Thành).

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, theo quy định hiện hành, bệnh viện thẩm mỹ do Bộ Y tế cấp phép hoạt động, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám đa khoa có thực hiện chuyên khoa thẩm mỹ do Sở Y tế cấp phép.

Còn lại các loại hình khác, bao gồm các cơ sở phun xăm, spa có sử dụng thuốc tê bôi, spa làm đẹp... không phải thuộc loại hình y tế và không thuộc sự quản lý của ngành y tế.

Bà Chung cho biết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 550 cơ sở thẩm mỹ. Tuy nhiên, chỉ có một bệnh viện thẩm mỹ và 5 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc loại hình y tế.

Về phân công, phân cấp sơ sở thẩm mỹ, theo quy định của UBND tỉnh Nghệ An, UBND các huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn phụ trách. Sở Y tế chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa về thẩm mỹ.

"Trong thời gian qua, sau khi có thông tin dư luận và từ các cơ quan báo chí về các vấn đề liên quan đến thẩm mỹ, Sở Y tế phối hợp rất tích cực với các ngành chức năng vào cuộc, xử lý vấn đề.

Một số cơ sở tuy không phải là loại hình y tế nhưng trong quá trình thực hiện dịch vụ họ vẫn "lấn sân" sang những phạm vi mà theo quy định không được làm, gây ảnh hưởng về sức khỏe cho người nhận dịch vụ, thậm chí lừa cả tiền bạc", bà Lê Thị Hoài Chung thông tin.

Viện thẩm mỹ quốc tế Berry Clinic (có trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An) bị khách hàng tố tự ý "sửa" tai khách, dẫn tới bị áp xe, phải nhập viện điều trị (Ảnh: Hùng Tiến).

Theo Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, trong năm 2024, từ đơn thư, phản ánh của người dân, Sở đã phối hợp Công an thành phố Vinh xử lý, kiểm tra 10 cơ sở thẩm mỹ. Kết quả, ngành chức năng xử phạt 4 cơ sở, đình chỉ hoạt động 3 cơ sở và đóng cửa 5 cơ sở.

Để khắc phục tình trạng này, theo bà Chung, đầu tiên phải tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi hành vi của người dân.

"Người dân hãy là khách hàng thông thái, chọn cơ sở có chất lượng, được thực hiện trong giấy phép", Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nói.

Đối với các cơ sở thẩm mỹ, theo bà Chung, phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức thực hiện đúng phạm vi về chuyên môn, nâng cao đạo đức, lòng tự trọng trong việc thực hiện dịch vụ và cung cấp dịch vụ có chất lượng, đảm bảo. Đặc biệt, khi có cơ sở vi phạm, phải truyền thông mạnh mẽ để người dân tránh.

Cùng với đó, ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện nghiêm công tác thanh, kiểm tra hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ. Tuy nhiên, do nhân lực mỏng, nên ngành y tế rất mong sự phối hợp của người dân trong giám sát, phát hiện và thông tin về các cơ sở thẩm mỹ có dấu hiệu vi phạm.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cũng đề nghị UBND các huyện thường xuyên rà soát, cập nhật, phân loại cơ sở có liên quan đến hoạt động thẩm mỹ để theo dõi; đồng thời chỉ đạo phòng y tế, các phòng ban tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm...