Bên trong điểm sạt lở hầm Chí Thạnh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

10h30 ngày 21/5, khoảng 30m3 đất đá từ trên trần hầm Chí Thạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) rơi xuống đường ray tàu hỏa, làm tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt suốt 4 ngày qua.

Hầm đường sắt Chí Thạnh giao chéo bên dưới với đường bộ ĐT.641, do đó để đảm bảo an toàn cho việc khắc phục sự cố sụt lún trong hầm, ngành giao thông tỉnh Phú Yên quyết định cấm ô tô các loại lưu thông qua khu vực Đèo Thị (huyện Tuy An).

Để nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở, ngành đường sắt đã huy động nhiều trang thiết bị, nhân lực triển khai "đánh từ trên xuống, từ dưới lên".

Phía trong hầm sẽ được khoan tạo neo và phun bê tông trên vỏ hầm để tạo thành khối liên kết vững chắc, sau đó mới dọn dẹp đất, đá ở phía dưới.

Neo sắt được đóng sâu vào điểm sạt lở.

Ở trên, ngành đường sắt huy động 2 máy khoan với 8 nhân lực phá lớp nhựa đường, khoan sâu xuống vị trí sạt lở. Việc làm này nhằm thăm dò địa chất, đồng thời bơm bê tông từ phía trên xuống điểm sạt lở trong hầm.

"Ngành đường sắt giao cho đơn vị tôi khoan 3 mũi. Chúng tôi vừa khoan hoàn thành 1 mũi sâu 18m và đã tiếp cận vị trí sạt lở trong hầm đường sắt Chí Thạnh, 2 mũi còn lại đang được thực hiện", một công nhân khoan cho biết.

Nhân công lắp các mũi khoan chuyên dụng, điều khiển máy móc khoan mũi thứ 2 xuống vị trí sạt lở trong hầm đường sắt Chí Thạnh.

Dự kiến, 0h ngày 25/5, ngành đường sắt sẽ hoàn thành công tác khắc phục sự cố sạt lở, cho các tàu vận tải, tàu hàng chạy thử nghiệm để đánh giá độ an toàn, trước khi cho tàu chở khách đi qua khu vực này.

Từ khi xảy ra sự cố sạt lở, ngành đường sắt đã lên phương án trung chuyển hành khách bằng ô tô từ ga Tuy Hòa đến ga La Hai và ngược lại (quãng đường khoảng 50km, thuộc tỉnh Phú Yên), đảm bảo lịch trình di chuyển của khách đi tàu.