Bất ngờ tạm dừng bán 2 sản phẩm pháo hoa do... có tiếng nổ

Trao đổi với PV Dân trí chiều 17/1, đại diện Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) cho biết, Công ty TNHH MTV hóa chất 21 đã có thông báo tạm dừng sản xuất và bán ra thị trường hai sản phẩm pháo hoa là giàn phun hoa và giàn phun viên vì có tiếng nổ.

Theo thông tin được doanh nghiệp công bố, giàn phun viên có giá 308.000 đồng/giàn và giàn phun hoa là 330.000 đồng/giàn. Khi đốt cả hai loại pháo đều phát ra tiếng nổ lẹt đẹt và đạt tầm cao khoảng 25 m nên những ngày qua được nhiều hội nhóm rao bán với giá cao gấp 2-3 lần giá nhà sản xuất công bố.

Người dân xếp hàng mua pháo hoa tại nhà máy của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: VTV).

Một lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cũng cho biết, Công ty TNHH MTV hóa chất 21 đã chủ động tạm dừng sản xuất và bán ra thị trường hai loại pháo trên do có tiếng nổ. Việc này nhằm đánh giá lại các tiêu chuẩn cho phù hợp với Thông tư số 125/2021 của Bộ Công an về tiêu chuẩn sản xuất các loại pháo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022.

"Do tới tháng 3/2022 thông tư mới có hiệu lực nên doanh nghiệp đã chủ động tạm dừng sản xuất để có đánh giá lại các tiêu chuẩn. Khi sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn thì có thể tiếp tục được sản xuất và bán ra thị trường cho người dân sử dụng"- vị này thông tin.

Trong thời gian này, nếu người dân mua đi, bán lại hai sản phẩm pháo hoa trên sẽ bị xử phạt do vi phạm Nghị định 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Nhà máy sản xuất pháo hoa thông báo dừng sản xuất và bán ra thị trường giàn phun viên và giàn phun hoa do có tiếng nổ.

Chiều 17/1, website của Công ty TNHH MTV hóa chất 21 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã trở lại hoạt động bình thường sau gần một ngày "nghẽn mạng". Các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ khác do doanh nghiệp này sản xuất, cung cấp vẫn được mua bán bình thường. Người mua được cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ khi mua pháo hoa không tiếng nổ để có thể xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra.