Bất ngờ phát hiện 5 người Trung Quốc lạ mặt trên tàu hỏa

Dân trí Mới đây, nhân viên đường sắt bất ngờ phát hiện trên xe áp tải thương vụ có 5 người lạ (không có nhiệm vụ), những người này sau đó được xác định mang quốc tịch Trung Quốc.

Nhân viên đường sắt phát hiện trên toa xe áp tải thương vụ có 5 người lạ mang quốc tịch Trung Quốc (Ảnh minh họa).

Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị chấn chỉnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển người không có nhiệm vụ trên các đoàn tàu hàng, trong đó nêu rõ thông tin sự việc xảy ra ngày 28/6.

Cụ thể, trong khi làm tác nghiệp kỹ thuật và kiểm tra thương vụ tàu hàng HH8 tại ga Sóng Thần, nhân viên kiểm tu thuộc Trạm khám xe Sóng Thần và nhân viên thương vụ Trạm Vận tải đường sắt Sóng Thần bất ngờ phát hiện trên toa xe 41454 - là toa xe áp tải thương vụ có 5 người lạ (không có nhiệm vụ).

Sự việc được báo với ga Sóng Thần để phối hợp kiểm tra và đưa 5 người lạ rời khỏi toa xe. Tuy nhiên, khi thấy sự xuất hiện của lực lượng bảo vệ nhà ga và trạm vận tải đường sắt Sóng Thần thì 5 người này nhảy khỏi toa xe, bỏ chạy.

Đội ngũ nhân viên đường sắt đã phối hợp với công an địa phương vây bắt và tạm giữ cả 5 người này. Công an thành phố Dĩ An cũng tạm giữ một nhân viên áp tải thương vụ theo toa xe để làm rõ các hành vi vi phạm.

Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, nếu không kịp thời phát hiện và xử lý sẽ tiềm ẩn các nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông đường sắt và các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trực tiếp ảnh hưởng đến công tác tổ chức chạy tàu.

Nhà chức trách đường sắt đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo các công ty cổ phần vận tải đường sắt tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển người không có nhiệm vụ trên các đoàn tàu hàng.

"Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cần có các biện pháp ngăn chặn kịp thời các đối tượng lợi dụng đường sắt để vận chuyển người trái phép, nhất là người nước ngoài trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; chấn chỉnh các tổ chức cá nhân vi phạm, không để tái diễn các vụ việc tương tự" - lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam yêu cầu.

Hiện nay, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã xác định được 5 người nước ngoài này là người Trung Quốc. Do có yếu tố nước ngoài, hồ sơ vụ việc đã chuyển lên Công an tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ.

Châu Như Quỳnh