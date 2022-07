Bất ngờ hình ảnh khách cầm dao gọt hoa quả trên máy bay

Chiều 18/7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một khách đi máy bay đang cầm dao gọt hoa quả trên khoang khách. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo quy định về an ninh an toàn hàng không, dao là một trong những vật phẩm nằm trong danh mục cấm mang lên máy bay, vật phẩm này bắt buộc phải để trong hành lý ký gửi.

Hình ảnh vị khách cầm dao gọt hoa quả trên chuyến bay VN208 (Ảnh: Facebook).

Nguồn tin riêng của PV Dân trí cho biết, sự việc xảy ra trên chuyến bay VN208 từ TPHCM tới Hà Nội sáng 18/7, chuyến bay cất cánh lúc 7h58.

Quá trình bay, tiếp viên đang phục vụ hành khách khăn tay, nước uống và đồ ăn nhẹ thì phát hiện một cặp vợ chồng lớn tuổi đang dùng con dao dài khoảng 20cm để gọt hoa quả.

Về sự việc bất thường này, tổ tiếp viên đã nhắc nhở hành khách, lập biên bản và thu giữ con dao theo quy định.

Quy định về an ninh hàng không hiện hành nêu rõ các vật phẩm bị cấm mang vào khu vực hạn chế, khoang khách của máy bay bao gồm dao lam, dao rọc giấy, các loại dao có lưỡi (không bao gồm cán dao) dài trên 6cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10cm...

Theo quy định, trước khi lên máy bay, hành khách phải trải qua quy trình kiểm soát an ninh ngặt nghèo tại sân bay: Kiểm tra giấy tờ tùy thân, soi chiếu an ninh, thậm chí áp dụng kiểm tra trực quan trong trường hợp cần thiết...

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Việt Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cho biết đã nhận được thông tin và đang giao Phòng An ninh hàng không kiểm tra, rà soát toàn bộ vụ việc.

Đại diện Phòng An ninh hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cho hay: "Căn cứ hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều khả năng con dao mà hành khách mang lên tàu bay thuộc danh mục bị cấm".

Vì sao con dao có thể lọt qua cửa kiểm soát an ninh để mang lên máy bay? Đại diện Phòng An ninh thông tin đang xác minh cụ thể hành vi vi phạm ở khâu nào, vi phạm đến đâu, có cố ý hay không, có uy hiếp an toàn, an ninh hàng không hay không... Nếu sau khi điều tra mà phát hiện lỗi nghiêm trọng, cố ý, có thể bị thu giấy phép hành nghề.

Theo quy định tại Nghị định 162 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không, nhân viên soi chiếu an ninh hàng không để lọt dao có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 162, mức phạt nhẹ nhất là 1-3 triệu đồng; nếu hành vi xét thấy có uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không, mức phạt có thể lên tới 10 triệu đồng.

Hành khách mang dao lên tàu bay có thể bị xử phạt theo Điều 26 Nghị định. Cụ thể, hành vi đưa vật phẩm, chất nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 7-10 triệu đồng.