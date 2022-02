Bất ngờ dịp Valentine: Khách sạn, hoa tươi, bao cao su đều... ế

Trước ngày Valentine, thời tiết mưa lạnh đã khiến rất nhiều cặp đôi lo lắng. Nhưng vào ngày 14/2, trời tạnh ráo và ấm lên, đây là điều kiện lý tưởng để các cặp đôi yêu nhau đi hẹn hò.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú đây là thời điểm thích hợp để tăng doanh thu. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh hoa, chocolate, quà tặng và đặc biệt là bao cao su cũng có dịp đẩy mạnh doanh số.

Theo khảo sát của PV Dân trí, các khách sạn bất ngờ rơi vào tình trạng ế ẩm. Tại Hà Nội, PV gọi điện tới một số khách sạn ở khu vực Long Biên, Trần Đại Nghĩa, Mỹ Đình thì lượng phòng trống vẫn còn rất nhiều. Trong khi đó vào các dịp lễ tình nhân mọi năm, khách phải gọi đặt trước từ sáng.

Quản lý một khách sạn khu vực Long Biên cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch nên nhiều đối tượng khách hàng chưa quay lại Hà Nội, vì thế các khách sạn "hụt" một lượng lớn khách hàng so với các năm.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Hải Dương. Theo anh Nguyễn Bùi Khoa - quản lý khách sạn Duy Anh, 23h đêm khách sạn vẫn còn trống 10 phòng trên tổng 25 phòng. Tính đến sáng ngày 15/2, khách sạn chỉ hoạt động khoảng 60% công suất.

Tuy nhiên, số phòng hoạt động tại khách sạn Duy Anh được cho là còn cao hơn các khách sạn khác trong thành phố.

Khách sạn bất ngờ ế ẩm ngày Valentine (Ảnh: Thế Hưng).

Anh Phan Anh Tuấn - quản lý khách sạn Hữu Nghị (TP Hải Dương) - cho biết khách sạn chỉ hoạt động 40% công suất.

"Mọi năm, dịp lễ nào khách sạn cũng kín phòng. Doanh thu một tối vào khoảng 10 triệu đồng, nhưng cả ngày Valentine năm nay chỉ thu về 4,5 triệu đồng" - anh Tuấn cho hay.

Mặt hàng bao cao su tưởng như sẽ bán rất chạy trong đêm lễ tình nhân tại Hà Nội, thế nhưng theo khảo sát ở các hiệu thuốc trên phố Phủ Doãn, Mai Hắc Đế, Yên Phụ, Trần Đại Nghĩa, Láng Hạ, Mỹ Đình… doanh thu không hề tăng hơn so với ngày thường và giảm mạnh so với ngày lễ tình nhân năm trước.

Mỗi năm vào dịp lễ tình nhân anh N.D., quản lý khách sạn khu vực Mỹ Đình đều chuẩn bị lượng lớn bao cao su để tặng khách đến nghỉ. Năm nay, anh D. đã mua sẵn 150 cái bao cao su để sẵn trên phòng. Ngoài ra, nếu khách xin thêm thì khách sạn cũng sẵn sàng phục vụ. Thế nhưng, hết ngày Valentine số bao cao su sử dụng chỉ 3 cái.

Không chỉ các mặt hàng nhạy cảm, các loại quà tặng truyền thống như chocolate, hoa giấy, hoa sáp cũng ế ẩm. Tại ngõ 1A Tôn Thất Tùng - Hà Nội, nhiều chủ hàng chỉ bán được 10-15 hộp trong cả ngày, mặc dù giá bán không tăng so với năm trước (dao động từ 100.000-350.000 đồng/hộp).

Theo chủ một cửa hàng tại đây, hàng quà tặng Valentine năm nay bán chậm nhất trong các năm. Mọi năm, hàng quà tặng được khách mua trước 2-3 ngày, nhưng năm nay do thời tiết mưa lạnh nên khách không đi xem và chọn mua. Cũng do thời tiết, khách hàng lựa chọn mua hàng online nhiều hơn mua trực tiếp.

Chủ một cửa hàng hoa tươi trên phố Hai Bà Trưng - Hà Nội cho biết, giá mua hoa hồng năm nay nhập vào đã khoảng 12.000-15.000 đồng/bông. Do đó, hoa có giá dao động từ 120.000-700.000 đồng/bó. Mức giá này không biến động nhiều so với năm trước, nhưng lượng khách mua lại rất ít. Cả ngày, cửa hàng chỉ bán được 40 bó hoa, ít hơn hẳn so với năm ngoái từ 50-100 bó.