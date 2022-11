Bắt giữ 4 tàu và 11 "cát tặc" trên sông Hồng

Chiều 2/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ một loạt phương tiện cùng nhiều người có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang các tàu hút cát trái phép trên sông Hồng (Ảnh: C08).

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 1/11, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục CSGT phối hợp với Thủy đoàn I; Công an huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc); Công an huyện Ba Vì, Công an huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) và Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 4 phương tiện cùng 11 thuyền viên đang thực hiện hành vi khai thác cát từ dưới lòng sông Hồng, thuộc địa bàn giáp ranh huyện Ba Vì (Hà Nội), TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) và huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc).

3 trong số 4 tàu cát bị bắt giữ (Ảnh: C08).

Cụ thể, con tàu thứ nhất không gắn số hiệu, trên tàu có 2 người, di chuyển từ Phú Thọ về Ba Vì để hút trộm cát. Khi các đối tượng đang hút trộm cát trên sông Hồng tại khu vực xã Tản Hồng, Ba Vì thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Con tàu thứ hai có số hiệu VR 14036619. Tại thời điểm bị phát hiện, trên tàu có 2 người, trên phương tiện đã hút được khoảng 100 m3 cát.

Con tàu thứ ba có số hiệu HN-1526. Thời điểm kiểm tra, trên thuyền có 5 người và đã hút được khoảng 30 m3 cát.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 người và 4 tàu cát khai thác cát trái phép trên sông Hồng (Ảnh: C08).

Phương tiện thứ tư là tàu Hoa Nam số hiệu 1088H. Thời điểm kiểm tra trên thuyền có 2 người, đã hút được khoảng 100 m3 cát dưới lòng sông lên tàu.

Theo C08, đây là vụ việc phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều phương tiện và thuộc địa bàn giáp ranh nên cần tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, để làm căn cứ xử lý. Cục CSGT đã bàn giao vụ việc về công an các địa phương Hà Nội, Vĩnh Phúc để tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.