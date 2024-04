Bắt giam một Phó cục trưởng Bộ Công Thương

Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra tiến hành tố tụng vụ án liên quan Xuyên Việt Oil.

Hiện nay, Cục An ninh điều tra A09 Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan vụ án trên gồm: Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương bị bắt về tội Nhận hối lộ.

Ông Đinh Tiến Dũng, Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil và ông Nguyễn Tiến Long, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil cùng bị bắt về tội Đưa hối lộ.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã âm vốn chủ sở hữu trên 462 tỷ đồng; nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường trên 1.246 tỷ đồng; nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu trên 212 tỷ đồng.

Theo tính toán của thanh tra, dù công ty nợ (tính sơ bộ) trên 1.920 tỷ đồng nhưng đang cho bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT công ty, nợ 2.978 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện, Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Tổng công ty xăng dầu Quân đội sản lượng xăng dầu không đúng với sản lượng xăng dầu thực tế.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng với sản lượng xăng dầu trên hóa đơn nhiều hơn so với sản lượng thực giao 2.580m3 xăng và 7.433m3 dầu DO, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường và trích, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ngày 8/9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 14/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Đến ngày 19/12/2023, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) về tội Nhận hối lộ. Ngày 21/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Nhận hối lộ.

Chiều 27/12, đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết ông Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương) và ông Đặng Công Khôi (Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) đã bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.