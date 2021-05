Bất chấp lệnh cấm, karaoke Night Club vô tư hoạt động

Dân trí Dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nhưng karaoke Night Club (khu Đồng Cốc, xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn) vẫn ngang nhiên hoạt động.

Tổ công tác Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) vừa phối hợp với Công an xã Thắng Sơn tiến hành kiểm tra quán karaoke Night Club tại Khu Đồng Cốc (xã Thắng Sơn) do Phạm Thị Ngọc Hằng sinh 1989 làm quản lý.

Tại đây, tổ công tác phát hiện có một phòng đang hoạt động, có 7 người (trong đó có 3 nhân viên tại quán) đang tụ tập tham gia hát hò. Lực lượng chức năng đã cho những người có mặt trong quán khai báo y tế và lấy địa chỉ cư trú nhằm phục vụ công tác rà soát dịch bệnh.

Công an huyện Thanh Sơn lập biên bản quán karaoke vi phạm (Ảnh: Đức Trung).

Lực lượng công an đã lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động kinh doanh từ thời điểm kiểm tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định.

Thời gian qua, huyện Thanh Sơn đã chỉ đạo các xã, phường, các đội nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết tạm dừng kinh doanh đến 100% các cơ sở kinh doanh giải trí… trên địa bàn. Đồng thời chủ động kiểm tra, phát hiện xử lý các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch, thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5k của Bộ Y tế.

Gần nhất, cơ quan chức năng huyện Thanh Sơn cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tiến Dũng (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Giáp Lai, huyện Thanh Sơn) là người F2 (liên quan đến dịch bệnh Covid-19) về việc trốn tránh áp dụng biện pháp cách ly y tế, cách ly tại nhà. Căn cứ vào Nghị định số 117/2020, Nguyễn Tiến Dũng đã bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng và bị bắt buộc tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly ngay lại từ đầu.

Việt Trì có thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo nhanh về ca dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện tại Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì. Đó là bà N.T.H, mẹ của BN3116 hiện đang được cách ly tập trung tại Cơ sở cách ly - Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Trường Đại học Hùng Vương từ ngày 7/5.

Bà H. được lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 12/5, bà H. được lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR lần 2 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bà chưa có biểu hiện bất thường về lâm sàng, đã được chuyển đến Bệnh viện dã chiến tỉnh Phú Thọ để theo dõi và điều trị theo quy định.

Các F2 của trường hợp nêu trên (đã trở thành F1) ở Khu 2, xã Kim Đức, Việt Trì đang được rà soát, lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Cơ sở cách ly - Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Trường Đại học Hùng Vương.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở tỉnh Phú Thọ.

Tại cuộc họp vừa diễn ra, Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì Nguyễn Ngọc Sơn yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ khẩn trương rà soát, lập danh sách các F1 (là F2 cũ), lấy mẫu xét nghiệm, chuyển cách ly tập trung. Tiếp tục rà soát các F2 (là F3 cũ) để quản lý chặt chẽ và yêu cầu thực hiện nghiêm cách ly tại nhà; đồng thời tiếp tục thực hiện truy vết nhanh các trường hợp F1, F2 có liên quan.

Ngoài ra, từ ngày 3-12/5, Công an thành phố Việt Trì đã phát hiện, xử phạt hành chính 20 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 40 triệu đồng.

Trong đó, xử phạt 19 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và vứt khẩu trang không đúng nơi quy định; đề xuất UBND thành phố Việt Trì ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 cơ sở kinh doanh Internet không chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh tại địa bàn xã Thụy Vân.

Thế Kha