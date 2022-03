"Bắt bài" né CSGT của tài xế vi phạm nồng độ cồn

Chiều 31/3, một lãnh đạo Đội CSGT - trật tự (TT), Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, với mục tiêu tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông, Công an TP Hạ Long đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm tra, quyết liệt xử lý 24/7.

Công an TP Hạ Long quyết liệt xử lý 24/7 đối với các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, ùn tắc giao thông (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Thời gian qua, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp tài xế điều khiển phương tiện cơ giới mà trong hơi thở có nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma túy, không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; đi vào đường cấm, ngược chiều đường… Tuy nhiên, thực tế kiểm tra xử lý hành vi điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu bia, lực lượng chức năng gặp không ít thủ đoạn đối phó của người vi phạm.

Đơn cử vào lúc hơn 13h ngày 24/3, tài xế điều khiển xe ô tô BKS 15A.679.XX đang lưu thông trên đường Phạm Quốc Nghiễn khi phát hiện chốt kiểm tra nồng độ thuộc Đội CSGT-TT Công an TP Hạ Long đã dừng xe ngay giữa lòng đường, đổi tài xế để tránh bị xử phạt. Lực lượng chức năng phát hiện không chỉ tài xế mà chính người lái thay cũng vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.

Lực lượng chức năng gặp không ít thủ đoạn đối phó của người vi phạm giao thông (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trung tá Lê Văn Tuyền - Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an Hạ Long - cho biết, không chỉ đổi tài xế, các đối tượng vi phạm muốn né chốt thường gọi tổng đài taxi để dò hỏi khu vực các chốt hoạt động. Rồi vào các trang mạng có thông báo vị trí các chốt đang hoạt động để điều khiển xe đi đường khác, lùi xe quay đầu khi gặp chốt .

Thậm chí, khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế vi phạm nồng độ cồn còn manh động bỏ chạy, tỏ ra bất hợp tác; một số người còn gọi điện gây áp lực hoặc không chịu ký biên bản.

Cũng theo Trung tá Tuyền, đối với các trường hợp quay đầu bỏ chạy, tổ công tác sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng camera ghi hình ghi nhận đặc điểm biển số thông báo các chốt liền kề phát hiện xử lý. Đối với các trường hợp không hợp tác, không ký vào biên bản, lực lượng chức năng mời người làm chứng lập biên bản và xử lý theo đúng quy trình.

Công an TP Hạ Long cho biết, thực tế cho thấy, dù mức xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn đã tăng cao nhưng tình trạng lái xe vi phạm lỗi này vẫn diễn biến phức tạp (Ảnh: Công an cung cấp).

Lãnh đạo Công an TP Hạ Long nhận định, dù mức xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn đã tăng cao nhưng tình trạng lái xe vi phạm lỗi này vẫn diễn biến phức tạp.

Nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do lái xe uống rượu bia gây ra, cùng với công an toàn quốc, Công an TP Hạ Long sẽ duy trì tuần tra kiểm soát, khép kín thời gian xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích liên tục chứ không chỉ các đợt cao điểm như những năm trước, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; đặc biệt dự báo thời gian tới vào dịp nghỉ lễ, nghỉ hè khách du lịch đến Quảng Ninh tăng cao.