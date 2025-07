Bão Wipha khả năng tăng cấp 11-12, giật cấp 15 trở lại trong ngày mai

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hồi 22 giờ ngày 20/7, tâm bão Wipha (bão số 3) đang trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 407km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 10 (89–102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/h.

Theo dự báo, những ngày tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam và dù đã giảm một cấp nhưng đến ngày 21/7, bão Wipha khả năng tăng lên cấp 11-12, giật cấp 15 trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến ngày 22/7, bão sẽ đổ bộ vào đất liền ven biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa với cường độ cấp 9, giật cấp 11. Sau đó, bão suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên đất liền khu vực Thượng Lào.

Bão Wipha sẽ đổ bộ vào đất liền ven biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa với cường độ cấp 9, giật cấp 11 (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao 4,5-6,5m, biển động rất mạnh.

Vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.

Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,8-1,2m. Mực nước tại Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,8-4,2m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,8-5,2m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,8-4,4m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa và chiều 22/7.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Dự báo từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Gió cấp 10-11 có thể làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, gây thiệt hại rất nặng.

Bên cạnh đó, từ ngày 21 đến 23/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h) tại một số khu vực. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.