Bảo vệ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Khảo sát từng gara ô tô

Ngày 7/5 tới đây, Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tổ chức tại Sân vận động tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế. Nổi bật trong buổi lễ là màn diễu hành, diễu binh của hơn 12.000 người.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã sớm xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khảo sát từng gara ô tô, cây xăng

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sẽ huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng khối lượng lớn phương tiện kỹ thuật hiện đại, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm tại tỉnh Điện Biên.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bố trí đảm bảo đủ cơ số phương tiện phục vụ việc di chuyển quân, vũ khí, trang thiết bị phục vụ công tác từ Hà Nội lên Điện Biên, căn cứ vào nhiệm vụ của từng đơn vị trong Bộ Tư lệnh.

Bộ Tư lệnh họp rà soát công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Trong đó, Phòng Hậu cần đã xây dựng chi tiết phương án sử dụng xe cho từng lực lượng, đảm bảo phương tiện phục vụ công tác tiếp cận, phương tiện ứng trực, phương tiện cơ động và phương tiện tại nơi diễn ra Lễ kỷ niệm. Đồng thời, Phòng cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để điều hành xe theo đúng phương án của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm.

Để đảm bảo không để xảy ra sự cố phát sinh ngoài ý muốn, Phòng Hậu cần đã bảo dưỡng 100% phương tiện tham gia phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm tại Điện Biên; chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an kiểm tra an ninh, an toàn toàn bộ hệ thống phương tiện tham gia phương án bảo vệ.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cũng đã lựa chọn những cán bộ có nhiều kinh nghiệm lái xe trên những cung đường đèo, dốc và tổ chức tập huấn lái xe nghiệp vụ nâng cao. Quá trình huấn luyện, đơn vị đã chọn những cung đường phức hợp để cán bộ trực tiếp thực hành thuần thục.

Phòng Hậu cần kiểm tra an toàn các phương tiện tham gia phương án bảo vệ tại tỉnh Điện Biên (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Ngoài ra, Trung tá Cao Thế Dân (Phó đội trưởng Đội xe, Phòng Hậu cần) cho biết, đơn vị thậm chí còn đã khảo sát và làm việc trực tiếp với những gara ô tô tại TP Điện Biên, đảm bảo đủ nhân lực phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe của Bộ Tư lệnh trong trường hợp bị hỏng hóc khẩn cấp hoặc các xe trong quá trình hoạt động gặp sự cố kỹ thuật; khảo sát các cây xăng gần khu vực diễn ra Lễ kỷ niệm để cung cấp nhiên liệu cho phương tiện của Bộ Tư lệnh đảm bảo chất lượng.

"Quá tải" nơi ngủ nghỉ cho cảnh vệ

Đối với cuộc bảo vệ đặc biệt quan trọng lần này, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, địa điểm tổ chức ở xa Trung tâm chỉ huy của đơn vị, điều kiện cơ sở vật chất của địa phương còn hạn chế. Điều này đặt ra những yêu cầu mới trong công tác đảm bảo hậu cần phục vụ cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện quan trọng này.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ kiểm tra an toàn hệ thống phương tiện tham gia phương án bảo vệ tại Điện Biên (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Trung tá Nguyễn Thị Phương Lan (Trưởng phòng Hậu cần) nhận định, Điện Biên là một tỉnh miền núi, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, quá trình triển khai công tác hậu cần gặp rất nhiều khó khăn.

"Điển hình là khó khăn về bố trí nơi ăn, ngủ, nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ; thời gian chuyển quân vào mùa mưa, tuyến đường di chuyển dài, trơn trượt, đèo dốc; số lượng phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ nhiều, quân số đông...", Trung tá Lan nói.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo Phòng Hậu cần chủ động xây dựng phương án hậu cần đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm.

Trong đó, từng bộ phận được phân công nhiệm vụ cụ thể với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn về người, vũ khí, công cụ, phương tiện... không để hư hỏng, mất mát trong quá trình di chuyển và trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng phục vụ chiến đấu khi có tình huống đột xuất xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

"Ngay từ đầu năm, đơn vị đã cử 2 đoàn cán bộ đi khảo sát tuyến đường di chuyển quân từ Hà Nội lên Điện Biên; khảo sát từng địa điểm ăn, nghỉ; địa điểm tiếp xăng, địa điểm sửa chữa dọc tuyến đường để đảm bảo an toàn về người, phương tiện và vũ khí và kịp thời khắc phục sửa chữa khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị cũng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Điện Biên khảo sát điểm tập kết quân, phương tiện, vũ khí; địa điểm tổ chức sự kiện, nơi ăn nghỉ của cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ tham gia công tác bảo vệ, nhằm đảm bảo di chuyển lực lượng, phương tiện đến địa điểm tổ chức sự kiện thuận tiện nhất", Thượng tá Nguyễn Thế Khoa, Phó Trưởng phòng Hậu cần, chia sẻ.

Cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia phương án bảo vệ được kiểm tra sức khỏe (Ảnh: BTL Cảnh vệ).

Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên là một trong những điểm tập kết quân, tuy nhiên, địa điểm này chỉ bố trí được rất ít số phòng, giường cho cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

Vì vậy, đơn vị đã phải tận dụng các hội trường của Trung tâm, chủ động thuê, lắp đặt thêm giường 2 tầng, phối hợp với Cục Trang bị và kho vận Bộ Công an trang cấp chăn, màn, gối cho cán bộ chiến sĩ nghỉ, phục vụ sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ.

Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, đơn vị đã tổ chức khám bệnh cho toàn bộ số cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác bảo vệ; bố trí đủ nhân lực phục vụ hậu cần; đồng thời chủ động nguồn cung cấp thực phẩm đảm bảo an toàn từ các tỉnh lân cận cho cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Điện Biên..