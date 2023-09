Bão Saola suy yếu nhanh, miền Bắc nắng nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 2/9, bão số 3 (Saola) đổi hướng di chuyển từ hướng tây sang tây tây nam. Cường độ bão duy trì sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 16 nhưng có xu hướng giảm dần trong những giờ tới.

Tối 2/9, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13, giảm khoảng 4 cấp chỉ trong vòng 24 giờ.

Sau thời điểm trên, bão tiến vào vùng biển phía bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) và tiếp tục giảm cấp, di chuyển ngày càng chậm.

Đêm 3/9, bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hình thái này sau đó đổi hướng, đi dọc thẳng theo hướng nam với vận tốc 5km/h và tan trên biển.

Bão Saola sẽ suy yếu nhanh trong ngày 2/9, giảm từ cường độ cấp 14-15 xuống cấp 10-11 (Ảnh: VNDMS).

Ảnh hưởng của bão, ngày 2/9, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10-12. Vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17. Sóng cao 2-4m, gần tâm bão 5-7m, biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ đêm 1/9 đến ngày 2/9, thời tiết khu vực nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tiếp tục diễn biến xấu khi mưa vừa, mưa to xuất hiện. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 120mm.

Trong khi đó, khu vực bắc Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ ghi nhận lượng mưa nhỏ hơn, dao động 10-30mm, có nơi trên 60mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Đồng thời, vùng núi nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết trong 3 ngày của kỳ nghỉ lễ (2-4/9) tương đối thuận lợi cho người dân vui chơi, hoạt động ngoài trời. Khu vực duy trì trạng thái khô ráo, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng gián đoạn trong những ngày tới, mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối. Một số nơi có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trong bản tin dự báo thời tiết tháng 9, cơ quan khí tượng cho biết Biển Đông có thể hứng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới, bao gồm cả cơn bão Saola đang hoạt động. Các hình thái này có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Giai đoạn tới, nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng suy giảm, ít gay gắt và không kéo dài. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối.