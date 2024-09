Bão lũ "quét" 4.600 tỷ đồng của Yên Bái, vượt tổng thu ngân sách tỉnh 2023

Chiều 16/9, Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 54 người chết và mất tích do mưa lũ, trong đó 50 người chết do sạt lở đất; 1 người bị mất tích; 3 người bị chết do nước lũ ngập.

Quang cảnh ngổn ngang sau trận mưa lũ tại TP Yên Bái (Ảnh: Khánh Đăng).

Mưa lũ làm hơn 25.200 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập nước, sập đổ, hư hỏng.

Ngoài ra, mưa bão cũng làm 190 vị trí đường quốc lộ bị sạt lở, ảnh hưởng; đã có 14 thủy điện phải dừng hoạt động, dừng phát điện

Ước tính tổng thiệt hại sơ bộ khoảng 4.635 tỷ đồng.

Thông tin từ Cục Thuế Yên Bái cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 đạt hơn 4.100 tỷ đồng.

Như vậy, thiệt hại mà mưa lũ gây ra cho địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm nay đã nhiều hơn cả tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.