Yên Bái: Nước lũ ngập gần tới nóc nhà dân, gây sạt lở, tàn phá hoa màu

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm 6/9 đến sáng 8/9, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại đến các công trình công cộng, nhà dân và diện tích sản xuất nông nghiệp tại một số huyện trên địa bàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu, mưa bão đã làm 9 căn nhà bị sạt taluy ở các xã Túc Đán, Pá Hu và Tà Xi Láng.

Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu bị sạt taluy dương khối lượng đất đá ước tính 2.000m3, gây thiệt hại 1 lò đốt rác, 1 phần nhà kho của trung tâm. Nhiều nhà dân bị ngập do mưa lớn gây ra.

Tại xã Tà Xi Láng xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại thôn Tà Cao, Chống Chùa, Tà Đằng và sạt lở nhiều điểm tại đường đi UBND xã. Tại xã Làng Nhì sạt lở đất đá trên một số tuyến đường và cầu tạm bị cuốn trôi. Nhiều xã khác cũng ghi nhận tình trạng sạt lở.

Ông Giàng A Trang, Chủ tịch UBND xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu cho biết, qua kiểm tra sơ bộ, đến 10h ngày 8/9 trên địa bàn xã có khoảng gần 20 hộ bị thiệt hại nhà do mưa lũ, trong đó, thôn Mảnh Tào nhiều nhà bị ngập gần tới nóc.

"Hiện nay trời mưa rất to, xã tiếp tục đôn đốc các thôn báo cáo tình hình, có thể nhiều hộ bị thiệt hại hơn nữa", ông Trang nói.

Cũng theo báo cáo của cơ quan chức năng, tỉnh lộ 174 (từ thị xã Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu) bị sạt lở đất đá nhiều điểm, khiến việc lưu thông qua lại khó khăn, một số điểm ách tắc cục bộ; các ngành chức năng đang triển khai công tác khắc phục để đảm bảo lưu thông trên tuyến.

Tại huyện Văn Chấn, theo thống kê sơ bộ, đến 9h ngày 8/9, mưa bão đã làm tốc mái 34 ngôi nhà trong đó 8 nhà tốc mái 50% trở lên tập trung tại các xã vùng thượng huyện.

Mưa lớn cũng làm trên 21ha diện tích ngô và lúa bị ngập nước và gãy đổ; làm trôi 1 cầu phao vào thôn Đá Đen xã An Lương gây chia cắt tạm thời 30 hộ dân.

Mưa lớn cũng làm gãy đổ nhiều cây xanh, gây sạt lở tại 1 số tuyến đường, và gây mất điện ở một số thôn bản của xã Nậm Mười. Các xã Suối Bu và Sùng Đô đã chủ động di dời hơn 50 hộ dân ở các vùng chân đồi, núi, trũng thấp có nguy cơ lũ ống, ngập úng, sạt lở về các đơn vị trường học để tránh trú tạm thời đảm bảo an toàn.

Trên địa bàn huyện Văn Yên, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường nông thôn bị sạt lở, nước trên các sông, suối dâng cao, gây thiệt hại nhiều về hoa màu, các địa phương đang tiến hành rà soát, lên phương án kịp thời khắc phục.

Ngay trong đêm 7/9 và rạng sáng 8/9, các địa phương của huyện đã di dời, sơ tán 1.229 người dân sống trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn.

Trong đó có 111 người sống trong khu vực ngập lụt trên báo động 3 và 209 người sống trong khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, 994 người sống trong khu vực nguy cơ cao sạt lở đất, nâng số dân được di dời đến nơi an toàn lên 1.319 người.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng, trong 24 giờ qua (từ 8h ngày 7/9 đến 8h ngày 8/9), tại các huyện trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồng An 159mm, Đình Phùng (Bảo Lạc) 113,9mm; Nguyễn Huệ 61,4mm; Thái Cường 122,3mm, Lê Lai (Thạch An)109,5 mm; Tĩnh Túc (Nguyên Bình) 151,2mm.

Dự báo trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Hòa, Thạch An, Trùng Khánh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.