Báo Dân trí đạt giải C "Sự kiện, hoạt động ấn tượng" tại Hội Báo toàn quốc

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ấn tượng, chiều 21/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025.

Hội Báo năm nay được tổ chức với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2025, cho biết hội báo năm nay đã thu hút gần 130 gian trưng bày các sản phẩm báo chí đặc sắc từ 124 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi đánh giá, các gian trưng bày được đầu tư công phu, đa dạng về hình thức và nội dung, cho thấy bức tranh toàn cảnh về sự phát triển chuyên nghiệp, hiện đại của báo chí Việt Nam.

Không khí giao lưu vui vẻ, cởi mở giữa các nhà báo và người dân đã tạo nên một hội báo đầm ấm, thân thiện, giúp công chúng hiểu hơn về nghề báo và những hy sinh, nỗ lực của các nhà báo. Đây thực sự là niềm khích lệ, cổ vũ tinh thần lớn lao cho những người làm báo Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, thông qua các gian trưng bày, triển lãm, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa, nghệ thuật, hội báo đã nêu bật những đóng góp và sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt 100 năm qua...

Báo Dân trí đạt giải C ở hạng mục Sự kiện, hoạt động ấn tượng trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2025 (Ảnh: Hải Long).

Một trong những điểm nổi bật nhất của Hội Báo toàn quốc năm nay, theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, là sự thể hiện rõ nét xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong báo chí; nhiều cơ quan đã mang đến những sản phẩm báo chí đa phương tiện, các ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường để thu hút độc giả.

Đặc biệt, Hội Báo toàn quốc năm 2025 đã vinh dự được đón tiếp các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, quan khách quốc tế đến dự, tham quan và chia sẻ niềm vui chung với những người làm báo cả nước.

Bên cạnh việc mang đến cho người làm báo nhiều hoạt động nghiệp vụ có chất lượng, Hội Báo toàn quốc còn mang đến cho công chúng các chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu, đặc sắc.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 100 năm vẻ vang, với bản lĩnh vững vàng, sự năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao cả, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Nhà báo Nguyễn Đức Lợi nói.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải các hạng mục cho các đơn vị, gồm 5 giải A, 7 giải B, 16 giải C, 19 giải Khuyến khích cho Gian trưng bày ấn tượng; 3 giải A, 3 giải B, 12 giải C cho Sự kiện, hoạt động ấn tượng trong khuôn khổ hội báo; 8 giải A, 14 giải B, 20 giải C, 15 giải Khuyến khích cho Sản phẩm báo chí ấn tượng.

Báo Dân trí đạt giải C ở hạng mục Sự kiện, hoạt động ấn tượng trong khuôn khổ hội báo.

Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian trưng bày của báo Dân trí (Ảnh: Mạnh Quân).

Vào sáng cùng ngày (21/6), ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, cùng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên vinh dự đón đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan gian trưng bày báo Dân trí.

Trong những ngày qua, gian trưng bày của báo Dân trí thu hút sự quan tâm của hàng trăm độc giả và khách tham quan.

Gian trưng bày Dân trí không chỉ trưng bày các đầu báo in và phiên bản online nổi bật, mà còn là nơi để người đọc gặp gỡ, chia sẻ câu chuyện, góp ý và cùng nhau nhìn lại hành trình 20 năm báo đồng hành với chặng đường phát triển của đất nước, gắn bó với đời sống xã hội.

Trong không gian mở, gần gũi và mang đậm tinh thần báo chí cộng đồng, báo Dân trí không chỉ giới thiệu các ấn phẩm tiêu biểu mà còn phối hợp trao tặng 200 đầu sách đến tay bạn đọc hoàn toàn miễn phí.