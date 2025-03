Băng giá bất ngờ xuất hiện ở Tà Xùa

Chiều 19/3, ông Đào Viết Nghiêm, Chủ tịch xã Bản Công (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), cho biết vào rạng sáng nay, băng giá phủ kín trên các tán cây, thảm cỏ,... ở đỉnh núi Tà Xùa.

"Băng giá có từ đêm nhưng đến rạng sáng người dân mới phát hiện. Đến khoảng 7h30, khi có mặt trời băng giá tan dần và đến đầu giờ chiều không còn", ông Nghiêm nói và đánh giá, việc băng giá hình thành trên đỉnh Tà Xùa vào trung tuần tháng 3 là điều rất hiếm gặp.

Theo ông Nghiêm, hàng năm Tà Xùa vẫn xuất hiện băng giá nhưng chủ yếu vào giữa mùa đông (tháng 12, tháng 1, cùng lắm là tháng 2).

Lần gần nhất băng giá xuất hiện ở các đỉnh núi cao như Phia Oắc (Cao Bằng), Y Tý (Lào Cai), Tà Xùa (Yên Bái) là trong đợt không khí lạnh ngày 11/1.

Băng giá trên đỉnh Tà Xùa ngày 19/3 (Ảnh: TTXVN).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sáng 19/3, nhiệt độ thấp nhất ở Sa Pa (Lào Cai), Pha Đin (Điện Biên) 5 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) gần 10 độ C; Hà Nội 16 độ C.

Tà Xùa nằm ở độ cao hơn 2.800m so với mực nước biển, là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, thuộc huyện Bắc Yên (Sơn La), giáp với huyện Trạm Tấu (Yên Bái).

Tà Xùa cách Hà Nội 240km, khí hậu mát mẻ quanh năm, nổi tiếng là một trong những điểm săn mây đẹp nhất miền Bắc.

Băng tuyết xuất hiện vào thời gian này ở Tà Xùa là một hiện tượng lạ (Ảnh: TTXVN).

Thiên đường mây Tà Xùa đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan, trải nghiệm. Nếu may mắn, du khách sẽ được ngắm "biển mây" bao phủ lưng chừng núi tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và ấn tượng.