"Bác thợ nề say xỉn lạc lối" được miễn phạt, viết cam kết không tái phạm

Chiều 17/1, Thiếu tá Nguyễn Văn Hoành, Trưởng Công an xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cho biết sáng cùng ngày, đơn vị đã mời ông Nguyễn Văn Sử (50 tuổi, người địa phương) lên trụ sở viết bản kiểm điểm về việc điều khiển xe máy tham gia giao thông sau khi uống rượu bia.

Công an xã cũng yêu cầu ông Sử ký cam kết không tái phạm và nhắc nhở, tuyên truyền cho người này nắm rõ hành vi vi phạm nồng độ cồn của mình.

Cũng theo Thiếu tá Hoành, ông Sử làm nghề thợ nề (thợ xây) hơn 10 năm nay, có vợ và 2 con, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ông Sử viết bản kiểm điểm, cam kết tại trụ sở công an xã (Ảnh: Văn Nguyễn).

Ông Sử là người xuất hiện trong clip điều khiển xe máy sau khi uống rượu dẫn đến quên đường về nhà gây xôn xao cộng đồng mạng.

Kể lại vụ việc, ông Sử cho hay ông đang xây dựng nhà ở cho một hộ dân cùng xã Tân Lâm Hương. Tối 16/1, sau khi hết ca làm việc, ông được chủ nhà mời ở lại ăn tối và uống rượu.

Sau đó, ông một mình điều khiển xe máy về nhà, tuy nhiên bị mất phương hướng nên lạc xuống thành phố Hà Tĩnh.

Khi đi qua đường Hàm Nghi (phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh), ông bị tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Tại chốt có Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - đang trực tiếp kiểm tra.

"Giám đốc Công an tỉnh hỏi thăm, nhắc nhở tôi đã uống rượu thì không nên lái xe. Tôi cũng bảo bản thân làm nghề thợ xây, nếu nộp số tiền phạt lớn quá thì không có. Sau đó, Giám đốc Công an tỉnh cho tôi gọi vợ đến đón về. Hôm nay, tôi đã viết cam kết với công an từ nay sẽ không tham gia giao thông sau khi uống rượu bia", ông Sự chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh - nhắc nhở người đàn ông điều khiển xe máy sau khi uống rượu (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó tối 16/1, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh tổ công tác của Công an thành phố Hà Tĩnh kiểm tra, trò chuyện với ông Sử. Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - thấy ông Sử hiền lành, thành thật nhận lỗi, hoàn cảnh khó khăn, nên quyết định cho người thợ xây gọi điện cho người thân đến đón về.