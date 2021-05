Bắc Ninh: Doanh nghiệp phải lo chỗ ăn ở cho công nhân ngay tại nơi sản xuất

Dân trí Từ ngày 2/6, các doanh nghiệp sẽ vừa hoạt động sản xuất, vừa đặt chỗ lưu trú của người lao động tại nơi sản xuất. Đây là giải pháp chưa có tiền lệ nhưng an toàn nhất trong tình hình hiện nay.

Đó là yêu cầu của ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp bố trí công nhân làm việc theo ca

Ngày 27/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, các doanh nghiệp trong toàn tỉnh phải hoàn chỉnh kế hoạch triển khai việc bố trí cho công nhân, người lao động ăn, ở tại nhà máy. Từ ngày 2/6, các doanh nghiệp sẽ vừa hoạt động sản xuất, vừa đặt chỗ lưu trú của người lao động tại nơi sản xuất.

Tỉnh sẽ tăng cường lực lượng để hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như giám sát việc thực hiện. Nếu doanh nghiệp nào không bảo đảm yêu cầu sẽ phải tạm dừng hoạt động. Đây là giải pháp chưa có tiền lệ song là biện pháp an toàn nhất trong tình hình hiện nay đối với tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến vấn đề phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp (KCN), trao đổi với phóng viên Dân trí, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan cho biết, tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trước mắt, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với người lao động làm việc tại các KCN để phục vụ công tác quản lý; duy trì, phát huy hiệu quả các tổ an toàn Covid-19 tại doanh nghiệp; khẩn trương thành lập các tổ an toàn Covid-19 tại các nhà trọ, trong đó gắn trách nhiệm của các chủ nhà trọ trong công tác phòng, chống dịch. Các doanh nghiệp có kế hoạch xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.

Hiện nay, việc truy vết một số ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 còn gặp nhiều khó khăn do người mắc khai báo không trung thực. Nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa việc truy vết, thu nhỏ phạm vi điều tra dịch tễ, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, bắt buộc tất cả các công nhân, nhân viên của công ty phải khai báo y tế thông qua ứng dụng Ncovi, Bluezone trên điện thoại di động; khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ http://tokhaiyte.vn; kiểm soát chặt chẽ không để người chưa khai báo y tế vào làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương in tờ dán các mã QR code để dán tại các khu dân cư, khu nhà trọ có công nhân ở, các khu công cộng, các khu chung cư, điểm xe buýt đón/trả công nhân...

Các doanh nghiệp trong KCN căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, bố trí làm việc theo ca kíp hợp lý; nghiên cứu phương án hướng dẫn, tập huấn cho công nhân tự lấy mẫu xét nghiệm.

Yêu cầu người dân không ra đường sau 20h

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quản lý chặt việc thực hiện giãn cách xã hội. Tỉnh phát động và yêu cầu toàn thể Nhân dân trong tỉnh thực hiện khai báo y tế nhằm giúp các cơ quan chức năng theo dõi quản lý những trường hợp có yếu tố dịch tễ, kịp thời phát hiện những người nghi ngờ lây nhiễm Covid-19. Đồng thời, yêu cầu thực hiện giảm tối đa số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến làm việc hàng ngày tại cơ quan, đơn vị (trừ cán bộ ngành y tế, công an, quân đội và các trường hợp đặc biệt khác).

Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đi kiểm tra nơi cách ly tập trung.

Nhằm giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của Nhân dân, bà Giang yêu cầu UBND các huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong và thành phố Bắc Ninh tập trung chỉ đạo nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm cách ly xã hội, yêu cầu người dân không ra đường sau 20h, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về... (phải có giấy tờ liên quan như: thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác).

Mọi người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác.

Đặc biệt, quản lý chặt chẽ những người thuộc diện F2, đang thực hiện cách ly tại nhà. Thường xuyên cử người giám sát, dán thông báo có người đang thực hiện cách ly tại nhà ở tại cổng hoặc cửa gia đình đó.

Yêu cầu những người thuộc diện F2, trong thời gian cách ly tại nhà phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Bộ Y tế, hạn chế tối đa tiếp xúc với mọi người, kể cả người thân trong gia đình. Địa phương nào để người thuộc diện F2 ra ngoài cộng đồng sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm những người liên quan, nhất là người đứng đầu theo quy định.

Bá Đoàn