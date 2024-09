Bắc Giang: "Hậu" bão Yagi, quốc lộ 31 bị chia cắt do ngập lụt

Ngày 8/9, UBND tỉnh Bắc Giang cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, địa bàn tỉnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa khu vực TP Bắc Giang, thị xã Việt Yên và các huyện: Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, Hiệp Hòa, Yên Dũng ghi nhận 50-100mm/đợt, có nơi lớn hơn 100mm/đợt.

Từ ngày 9/9, do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam sau bão, các nơi trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông.

Một phần huyện Sơn Động (Bắc Giang) bị ngập (Ảnh: T.Đ.).

Về thiệt hại, Bắc Giang ghi nhận 1 người ở Lục Ngạn bị mất tích do lũ cuốn trôi, hiện chưa xác định được danh tính; 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Bão số 3 cũng làm đổ sập một nhà ở thành phố Bắc Giang, tốc mái 1.257 nhà ở tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Việt Yên, Tân Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, TP Bắc Giang; tốc mái tôn và đổ tường rào 42 điểm trường, 1 trạm y tế, 10 nhà văn hóa, sân vận động và 2 mái đình.

Lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 458 hộ gia đình. Về sản xuất nông nghiệp, bão số 3 gây thiệt hại ước giá trị hiện tại khoảng 130 tỷ đồng.

Huyện Sơn Động là một trong những địa bàn ảnh hưởng nặng nề khi mưa lớn dẫn đến ngập lụt.

Giao thông bị chia cắt tại quốc lộ 31, đoạn qua huyện Sơn Động (Ảnh: Công an Bắc Giang).

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, huyện Sơn Động có 456 hộ dân, cơ quan, trường học bị tốc mái nhà; hơn 960 ha lúa, hoa màu ngập úng; khoảng 22,5 nghìn ha cây lâm nghiệp đổ gãy… Do ảnh hưởng của mưa bão nên mạng Vinaphone, Mobifone và Viettel đều bị đứt đường truyền.

Đến 13h ngày 8/9, địa phương khắc phục xong nhưng mới chỉ sử dụng được mạng 2G, sóng 3G chập chờn. Đến 17h, toàn huyện Sơn Động chưa có điện.

Bên cạnh đó, huyện Lục Ngạn và Sơn Động xảy ra sạt lở, xô lấp lòng rãnh dọc dẫn đến nước tràn trên một số tuyến đường làm xói lở nền, lề đường và mái taluy... ảnh hưởng đến an toàn công trình và ách tắc giao thông.

Tại huyện Lục Nam, 205 nhà ở bị tốc mái, 2 nhà bị sập; 31 công trình trường học, nhà xưởng, mái vẩy, tường bao và trại chăn nuôi bị đổ và tốc mái; 37 cột điện bị đổ gây mất điện lưới trên toàn địa bàn huyện.