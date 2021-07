Dân trí Do ảnh hưởng của rìa Tây áp cao cận nhiệt đới với đới gió Đông Nam phát triển đến 5.000 m nên sáng nay (9/7), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông cục bộ.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa giông, đề phòng gió giật mạnh. (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua (8/7), ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 8/7 đến 1h ngày 9/7 ở Sơn Tây (Hà Nội) là 60 mm, Mường Xén (Nghệ An) 77 mm, EaKmat (Đắk Lắk) 141 mm, Lăk (Đắk Lắk) 64 mm, Đà Lạt (Lâm Đồng) 94 mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Tây áp cao cận nhiệt đới với đới gió Đông Nam phát triển đến 5.000 m nên sáng nay (9/7), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội, sáng nay (9/7), có lúc có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có xu hướng thiết lập qua khu vực Nam Trung Bộ, sau đó hạ trục dần xuống phía Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên từ nay đến khoảng ngày 11/7, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Dương