Áp dụng nhận diện khuôn mặt để làm thủ tục tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Sáng 26/7, Công an TPHCM phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cục Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và các đơn vị liên quan triển khai ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID nhằm phục vụ hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Công an hướng dẫn người dân check-in online trên phần mềm VNeID (Ảnh: Lê Trai).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hành khách khi làm thủ tục bay được công an, nhân viên hãng hàng không hướng dẫn check-in online qua ứng dụng VNeID. Sau đó, hành khách được xác thực khuôn mặt bằng máy quét chuyên dụng.

Sau khi hoàn thành, hành khách không cần qua các lớp kiểm tra an ninh, kiểm tra vé, giấy tờ lên tàu bay. Thay vào đó, tại các khu vực kiểm tra an ninh, lên tàu bay, lực lượng chức năng sẽ bố trí máy quét nhận diện khuôn mặt. Người dân chỉ mất vài giây để hoàn thành việc nhận diện này mà không phải xuất trình căn cước, thẻ lên tàu bay.

Anh Nguyễn Vũ Khương Duy (SN 1997, ngụ TPHCM) có chuyến bay đi Phú Quốc vào sáng nay. Khi làm thủ tục tại sân bay, anh Duy được cán bộ công an, nhân viên hãng bay hỗ trợ các thủ tục lên tàu bay một cách nhanh chóng.

“Tôi thấy việc nhận diện sinh trắc học này rất nhanh và tiện. Hành khách có thể tự check-in, ra vào sân bay dễ dàng mà không phải qua các cửa được bố trí lực lượng an ninh”, anh Khương chia sẻ.

Anh Nguyễn Vũ Khương Duy chỉ mất 5 giây để qua cửa kiểm tra an ninh (Ảnh: Lê Trai)

Theo Công an TPHCM, đây là bước triển khai giai đoạn 2 của kế hoạch áp dụng công nghệ số toàn trình trong ngành hàng không dân dụng, giúp hành khách thực hiện các thủ tục an ninh, check-in, lên tàu bay thông qua VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt), thay thế dần phương thức xuất trình giấy tờ truyền thống.

Việc này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ đối với hành khách mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, an ninh hàng không và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

“Với người dân, việc sử dụng VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt, vân tay sẽ giúp quá trình làm thủ tục hàng không trở nên nhanh chóng, tiện lợi và an toàn hơn. Chỉ cần một thiết bị di động cài đặt VNeID, hành khách có thể check-in online, xác thực danh tính, qua cửa an ninh và lên máy bay mà không cần mang theo nhiều loại giấy tờ như trước”, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TPHCM chia sẻ.

Ông cho biết thêm, điều này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân và yêu cầu kiểm soát an ninh ngày càng chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Với các cơ quan chức năng, công nghệ định danh điện tử và sinh trắc học giúp tăng độ chính xác trong xác thực thông tin, giảm thiểu nguy cơ hành khách sử dụng giấy tờ giả, tạo điều kiện kiểm soát chặt chẽ hơn, góp phần đảm bảo an ninh hàng không và an toàn quốc gia. Đồng thời, dữ liệu định danh thống nhất trên VNeID giúp kết nối liên thông giữa các bộ, ngành và đơn vị liên quan, tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí hành chính.

Trung tá Hồ Đức Thiện chia sẻ về việc sử dụng VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc trong check-in tại sân bay (Ảnh: Lê Trai)

Trung tá Hồ Đức Thiện cho rằng, đây là bước chuyển căn bản trong lộ trình số hóa toàn diện hoạt động vận tải hàng không, hướng tới hình thành hệ sinh thái sân bay thông minh, không giấy tờ truyền thống, phục vụ hành khách bằng các phương thức hiện đại, văn minh và thuận tiện hơn.

Từ ngày 26/7 đến ngày 15/8, Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng lực lượng an ninh sân bay, các hãng hàng không đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn.

Mỗi ngày, Công an TPHCM bố trí tối thiểu 2 cán bộ thường trực tại nhà ga T3 để hướng dẫn người dân sử dụng VNeID làm thủ tục bay qua cửa kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay.