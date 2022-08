Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không mức cao nhất trong dịp 2/9

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp Quốc khánh 2/9.

Theo đó, từ ngày 31/8-4/9, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu; các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước.

Một hoạt động diễn tập chống khủng bố, gây rối an ninh trật tự tại sân bay (Ảnh: NIA).

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp. Các Cảng vụ hàng không có trách nhiệm thông báo nội dung này đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Trong thời gian từ 31/8-4/9, các đơn vị trong ngành hàng không được yêu cầu báo cáo ngay khi phát hiện vụ các trường hợp, vụ việc đột xuất về công tác thông tin, báo cáo hành vi can thiệp bất hợp pháp và vụ việc vi phạm an ninh hàng không.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh 2/9.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng đó, cung cấp thông tin hướng dẫn người dân đi lại bằng đường hàng không bảo đảm đúng lịch trình, hạn chế số người đón, tiễn tại các sân bay, đặc biệt tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh, an toàn hàng không nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và nhận thức an ninh, an toàn hàng không dân dụng trong cộng đồng xã hội; thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa sự cố, tai nạn tàu bay.

Các hãng hàng không xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp với diễn biến của dịch bệnh trong thời gian tới để có phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu phục vụ nhân dân đi lại, đặc biệt hành khách là người cao tuổi, người khuyết; điều hành lịch bay, hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9; xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đẩy mạnh ứng dụng việc bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.

Bộ GTVT cũng chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam xây dựng phương án tổ chức đưa, đón hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Bố trí nhân lực để bảo đảm an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong các ngày cao điểm trước, trong và sau ngày nghỉ lễ; đồng thời sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi.