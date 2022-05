An táng cá voi dài 2 m chết dạt vào bờ biển

Thông tin từ UBND thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, ngày 11/5, một người dân ở thị trấn Rạch Gốc phát hiện xác cá voi (còn gọi là cá Ông) trôi dạt vào gần cửa biển Rạch Gốc nên báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Chính quyền địa phương thị trấn Rạch Gốc cùng lực lượng đồn biên phòng đã đến hiện trường kiểm tra. Thời điểm phát hiện, xác cá voi đang trong tình trạng phân hủy, ước dài 2 m, nặng khoảng 200 kg.

Người dân cùng lực lượng chức năng đã di chuyển xác cá voi lên bờ và tổ chức an táng theo phong tục truyền thống của địa phương.

Người dân tổ chức an táng cho cá voi (Ảnh: CTV).

Với người dân vùng biển, cá voi là loài cá rất linh thiêng, thường gọi kính trọng là cá Ông, xem như là vị thần bảo vệ họ bình an giữa sóng to gió lớn khi đi biển. Vì thế, khi gặp cá voi chết, ngư dân đều đưa vào bờ an táng đàng hoàng.

Ở nhiều địa phương còn tổ chức lễ hội nghinh Ông hàng năm rất long trọng với mong muốn tạ ơn "Ông" đã cho ngư dân được nhiều may mắn, bội thu, cũng như cầu mong mưa thuận, gió hòa, tàu thuyền đi biển bình an, ắp đầy tôm cá.