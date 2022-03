An Giang nói gì về "lùm xùm" xây cổng chào khu du lịch hơn 12 tỷ đồng?

Ông Nguyễn Bảo Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang - cho biết, dự án cổng chào Khu du lịch quốc gia Núi Sam được triển khai theo Quyết định 2098/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, công trình này đã được UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương đầu tư theo văn bản đề nghị của UBND TP Châu Đốc.

Quyết định 2098 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, UBND TP Châu Đốc đã thông qua Ban thường vụ TP Châu Đốc và tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công khai từ tháng 8/2019.

Sau đó, UBND TP Châu Đốc có tờ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 23/9/2021 (Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh đã thẩm định) với tổng mức vốn 12,4 tỷ đồng; trong đó vốn tỉnh khoảng 9 tỷ đồng, vốn TP Châu Đốc đối ứng 3,5 tỷ đồng.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc - cho biết, công trình là một phần việc theo Quyết định 2098 của Thủ tướng Chính phủ. Để thực hiện công trình này, UBND TP Châu Đốc chuẩn bị nhiều năm trước, thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đúng theo quy định. Tuy nhiên do dịch Covid-19 nên kéo dài đến nay mới thực hiện được.

Ông Tuấn cho rằng, công trình hoàn thành là điểm nhấn cho Khu du lịch quốc gia Núi Sam, góp phần tăng vẻ mỹ quan, quảng bá hình ảnh TP Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung đến với du khách trong và ngoài nước.

Ngày 21/3, UBND TP. Châu Đốc tổ chức lễ khởi công cổng chào Khu du lịch quốc gia núi Sam (Ảnh: Báo An Giang).

Dự án có quy mô diện tích 134 m2, chiều cao vòm lớn 27 m, hai đỉnh vòm nhỏ 18 m, khung bê tông cốt thép, tường bê tông gạch vỡ sơn nước hoàn thiện, hoa văn trang trí... với tổng kinh phí đầu tư hơn 12 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh và đối ứng của TP Châu Đốc. Dự kiến, công trình sẽ thi công hoàn thành vào tháng 10/2022.

Ngay sau lễ khởi công xây dựng cổng chào du lịch, dư luận bàn tán về tính cấp thiết phải bỏ ra hơn 12 tỷ đồng xây dựng cổng chào.