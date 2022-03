Yêu cầu thành phố không chạy quảng cáo trên 5 cổng chào trái phép

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) và Cục Quản lý đường bộ III phản hồi về việc xây dựng các cổng chào trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TP Kon Tum) khi chưa được các cấp phê duyệt.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 14/2, đơn vị có nhận được đơn đề nghị của UBND TP Kon Tum về việc chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng các cổng chào và cổng chào điện tử trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Dù chưa đầy đủ hồ sơ cấp phép nhưng 5 cổng chào ở TP Kon Tum đã được hoàn thành (Ảnh: T.H).

"Theo thông tin phản ánh và báo cáo số 111 của Cục Quản lý đường bộ III (thuộc tổng cục), các cổng chào đang được đề nghị chấp thuận đã được thi công xây dựng cơ bản hoàn thành. Theo quy định hiện hành, tổng cục chưa được giao thẩm quyền chấp thuận sau khi các cổng chào đã thi công.

Chính vì vậy, đề nghị UBND TP Kon Tum kiểm điểm, chấn chỉnh công tác xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Hồ Chí Minh. Nghiêm túc chấp hành các biện pháp xử phạt, cưỡng chế theo quy định của pháp luật và chịu mọi trách nhiệm về an toàn giao thông, an toàn công trình", Tổng cục Đường bộ yêu cầu.

Tổng cục Đường bộ đề nghị UBND TP Kon Tum kiểm điểm, chấn chỉnh công tác xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường Hồ Chí Minh (Ảnh: T.H).

Để đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, Tổng cục Đường bộ cũng đề nghị UBND TP Kon Tum thực hiện đúng quy định về xây dựng và chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn, ổn định công trình; thực hiện quản lý, theo dõi và khắc phục ngay các hư hỏng của cổng chào khi có nguy cơ gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khu vực cổng chào.

Đồng thời, UBND TP Kon Tum chịu trách nhiệm tháo dỡ, di dời khi có yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được thực hiện quảng cáo trên các cổng chào dưới bất kỳ hình thức nào; trang trí bằng đèn, tuyên truyền chính trị của địa phương bằng đèn điện tử thì cường độ, màu sắc, tần suất nhấp nháy, đổi màu ánh sáng (nếu có) không được làm phân tán và ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông và an toàn giao thông trên đường HCM.

Như báo Dân trí thông tin, vào năm 2021, UBND TP Kon Tum đã đầu tư xây dựng 13 cổng chào, cổng điện tử mới với tổng số vốn hơn 21 tỷ đồng. Trong số này, có 5 cổng chào nằm trên đường Hồ Chí Minh được xây dựng khi chưa có sự chấp thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Cổng chào ở cửa ngõ phía Nam TP Kon Tum trên đường Hồ Chí Minh (Ảnh: T.H).

Ngay sau đó, Cục Quản lý đường bộ III đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Kon Tum. Ngày 18/1, Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (Cục Quản lý đường bộ III) đã có công văn gửi UBND TP Kon Tum đề nghị tháo dỡ 5 cổng chào trên trước ngày 25/1. Sau thời điểm trên, nếu đơn vị vẫn không tháo dỡ, Chi cục sẽ làm hồ sơ trình Cục Quản lý đường bộ III để lập phương án cưỡng chế theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay công trình vẫn chưa được tháo dỡ.