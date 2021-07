An Giang giãn cách xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 11/7

Dân trí Chiều 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký thông báo, toàn tỉnh An Giang thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh An Giang quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 11/7.

Trong thời gian giãn cách, tỉnh An Giang tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện tập trung trên 20 người (trong một phòng); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi làm việc, hội họp trực tuyến.

Tỉnh An Giang yêu cầu không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

An Giang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 15 ngày, thời gian bắt đầu từ 0h ngày 11/7.

Tỉnh An Giang quyết định tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tôn giáo tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Tất cả các hoạt động các dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí đều tạm dừng hoạt động...

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao ngành chức năng chủ động nguồn hàng lương thực, thực phẩm, không để xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá.

Sở Y tế chỉ điều phối tốt các cơ sở y tế có chức năng xét nghiệm đáp ứng nhu cầu truy vết thần tốc, khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả...

Tất cả các phương tiện xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy từ các địa phương vào địa bàn tỉnh An Giang phải có giấy xét nghiệm Realtime RT- PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong 3 ngày gần nhất hoặc Test nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 24 giờ của các cơ sở y tế.

Trước đó, UBND tỉnh An Giang đã có công văn khuyến cáo người dân đang sinh sống, lao động, học tập và làm việc trong tỉnh An Giang nếu không có việc cấp thiết thì không nên đi ra ngoài tỉnh An Giang trong thời điểm hiện nay.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh An Giang, từ 15/4 đến nay, An Giang ghi nhận 109 trường hợp mắc Covid-19 (có 1 trường hợp tái dương tính). Riêng trong ngày 9/7, ghi nhận 10 trường hơp dương tính với SARS-CoV-2.

