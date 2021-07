An Giang giãn cách xã biên giới sau ghi nhận 9 người dương tính SARS-CoV-2

Dân trí Lãnh đạo huyện An Phú (tỉnh An Giang), vừa quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn địa bàn xã Khánh Bình, từ 11h ngày 4/7.

Ngày 4/7, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã ký quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 xã Khánh Bình, sau khi xã này ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, UBND huyện An Phú quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn địa xã Khánh Bình từ 11h ngày 4/7, theo Chỉ thị số 15. Riêng khu vực ấp Bình Di, xã Khánh Bình (bao gồm tổ 8, 9, 10, 14, 15, 16) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Trước đó, UBND huyện An Phú đã thực hiện giãn cách xã hội toàn thị trấn Long Bình 14 ngày từ 1/7.

Chủ tịch UBND huyện An Phú yêu cầu UBND xã Khánh Bình phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với các địa điểm nêu trên và thực hiện cách ly y tế theo quy định; tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để.

Lực lượng chức năng hỗ trợ gạo, thực phẩm cần thiết cho người dân vùng bị giãn cách xã hội.

Trước đó, UBND huyện An Phú cũng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn thị trấn Long Bình, từ 7h ngày 1/7, theo Chỉ thị số 15. Riêng ấp Tân Khánh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, tính từ ngày 15/4 đến chiều 3/7, tỉnh An Giang ghi nhận 53 trường hợp mắc Covid-19 (một trường hợp tái dương tính). Trong đó, 18 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng (17 trường hợp liên quan đến bà L. - BN 16660 tại huyện An Phú), số còn lại từ người nhập cách trái phép và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam.

