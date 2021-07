An Giang cách ly xã hội 2 thành phố, 7 huyện thị từ 0h ngày 15/7

Dân trí Ngày 14/7, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 2 thành phố và 7 huyện thị từ 0h ngày 15/7.

Hiện nay, toàn tỉnh An Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với TP Long Xuyên, TP Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện: Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới.

Theo quyết định, thời gian bắt đầu thực hiện cách ly các đơn vị hành chính trên bắt đầu từ 0h ngày 15/7 đến hết ngày 25/7.

Từ 0h ngày 15/7, An Giang thực hiện lệnh cách ly xã hội đối với 9/11 đơn vị hành chính của tỉnh.

Trong thời gian cách ly, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khóm/ấp cách ly với khóm/ấp, xã/phường/thị trấn cách ly với xã/phường/thị trấn, huyện/thị xã/thành phố cách ly với huyện/thị xã/thành phố.

Đối với các phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Chủ tịch UBND An Giang yêu cầu, trong thời gian cách ly, mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang; làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Bên cạnh đó, dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Tạm dừng tất cả các loại hình vui chơi, giải trí, kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu...

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có quyết định cách ly xã hội 2 xã, phường của thị xã Vĩnh Châu.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng có quyết định áp dụng Chỉ thị 16 đối với 2 xã, phường trên địa bàn để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng quyết định áp dụng Chỉ thị 16 tại phường 1 (thị xã Vĩnh Châu) và 2 khu vực dân cư thuộc xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Phước (thị xã Vĩnh Châu) để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian cách ly 15 ngày, bắt đầu từ ngày 14/7.

Đồng thời, tỉnh cũng áp dụng Chỉ thị 15 đối với toàn thị xã Vĩnh Châu (trừ các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16).

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng, đề nghị các địa phương có khu vực phong tỏa phải thực hiện chặt chẽ, chắc chắn các khu phong tỏa nhưng không "ngăn sông cấm chợ", chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng tình hình thực tế.

Các địa phương xác định khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng thì đề nghị UBND tỉnh ra quyết định phong tỏa.

Nguyễn Hành - Xuân Lương