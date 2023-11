9/11 diễn ra lễ tổng kết "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2022-2023" ở TPHCM

Lễ tổng kết hai năm Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam (2022-2023) có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Cảnh sát giao thông; Báo Dân trí; Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, các tác giả đạt giải cao trong Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022-2023, cùng đại diện các tổ chức, ban ngành, sinh viên trường đại học… ở TPHCM.

Lễ tổng kết hai năm Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2022-2023 diễn ra vào 9/11 tại trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (Ảnh: BTC).

Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam qua hai năm tổ chức đã trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với người dân, mở ra cơ hội để mỗi người, cùng các chuyên gia và lực lượng chức năng thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân.

Thông qua chương trình, nhiều người có thêm kiến thức, hiểu biết về pháp luật và công tác bảo đảm TTATGT, có ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại, an toàn.

Trong Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, ban tổ chức đã tổ chức cuộc thi Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam. Năm 2022, cuộc thi có hơn 200 bài dự thi, thì sang 2023, con số này gấp hơn 5 lần, cho thấy sức hút của các vấn đề về giao thông luôn được nhiều tầng lớp trong xã hội đặc biệt quan tâm.

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông năm 2023 trao giải cho tác phẩm chiến thắng (Ảnh: BTC).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập Báo Dân trí, đồng Trưởng ban tổ chức đánh giá, dù cuộc thi có thể lệ và đầu bài mang tính chuyên biệt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Việt Nam và triển khai trong thời gian ngắn, nhưng số lượng người tham gia và bài thi lớn đã cho thấy cuộc thi nhận được phản hồi, ủng hộ rất tốt từ xã hội. Nhiều tác phẩm có thể áp dụng ngay vào thực tế.

Qua hai năm tổ chức, cuộc thi thu hút sự chú ý của độc giả trên khắp cả nước. Các tác giả có sự đầu tư công phu, nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng nhiều công nghệ khoa học để phân tích, làm rõ vấn đề và đưa giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn nạn trong giao thông.

Nhiều bài dự thi có trang trí hình ảnh minh họa, trình bày trau chuốt, mạch lạc, rõ ràng, thể hiện sự trân trọng của thí sinh đối với tác phẩm.

Có sáng kiến sử dụng trí tuệ nhân tạo, hàm lượng công nghệ cao, mới mẻ, như khai phá dữ liệu, tối ưu hóa, học máy để cảnh báo tai nạn, dự đoán lưu lượng giao thông, phát hiện vi phạm giao thông…

Một số sáng kiến công nghệ được các chuyên gia người Việt đang học tập ở nước ngoài nghiên cứu từ nền giao thông của các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Singapore... được kỳ vọng sẽ áp dụng thành công tại Việt Nam.

Với những thành công và ý nghĩa đó, Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2024 tiếp tục là sân chơi hữu ích cho độc giả. Các ý tưởng, giải pháp công nghệ vì cộng đồng được xúc tiến đầu tư, hiện thực hóa bởi sự hậu thuẫn từ các nhà chuyên môn, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu để từ đó cải thiện giao thông và cuộc sống người dân, mang đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội.