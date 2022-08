85 tòa chung cư trên phường Hoàng Liệt, bốc thăm suất học là "còn nhẹ"

Để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ mầm non của người dân, quận Hoàng Mai đã đầu tư xây dựng mới 2 cơ sở cho Trường Mầm non Hoàng Liệt tại các khu dân cư Tứ Kỳ, Linh Đàm nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu đi học của các gia đình đang sinh sống trên địa bàn. Trong ảnh là Chung cư O.C., gồm hai tòa nhà cao 35 tầng, gần trụ sở Trường Mầm non Hoàng Liệt (Ảnh: Nguyễn Trường).