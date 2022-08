Bốc thăm giành suất học mầm non ở Hà Nội: Sức ép từ những chung cư cao tầng

Những ngày qua, dư luận xôn xao bàn tán việc hàng trăm phụ huynh phải tham dự buổi bốc thăm để giành suất cho con vào Trường Mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội), năm học 2022-2023.

Trên thực tế, việc "bốc thăm giành suất học mầm non" không quá bất ngờ. Việc này đã được UBND phường Hoàng Liệt "dự báo" trong buổi trao đổi với báo chí ngày 27/7 về kế hoạch tổ chức tuyển sinh cho trường mầm non Hoàng Liệt.

Theo đó, đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho biết, địa bàn phường có dân số trên 83.000 người; có tốc độ đô thị hóa nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn đã có nhiều khu chung cư cao tầng đưa vào sử dụng, đón nhận thêm rất nhiều hộ dân cư về sinh sống. Đa số hộ dân nơi đây là các gia đình trẻ, có con nhỏ.

Trường Mầm non Hoàng Liệt là trường công lập duy nhất trên địa bàn phường, có 4 cơ sở trường với tổng diện tích trên 5.200m2 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Với tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên khoảng 2.000 trẻ độ tuổi mầm non hàng năm nên sức ép về trường học nói chung và trường mầm non nói riêng tại phường Hoàng Liệt rất lớn.

Tính đến tháng 5/2022, ngành giáo dục quận Hoàng Mai có 90 trường học, tăng 39 trường so với năm 2003 (58 trường công lập, 32 trường ngoài công lập). Số học sinh toàn quận là gần 96.800 học sinh.

Chỉ tính riêng trong năm học 2021-2022, ngành giáo dục tiếp tục được xây mới, đầu tư, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 18 trường (10 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 5 trường THCS) với tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng.

Cũng theo đại diện UBND phường Hoàng Liệt, để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ mầm non của người dân, quận Hoàng Mai đã đầu tư xây dựng mới 2 cơ sở cho Trường Mầm non Hoàng Liệt tại các khu dân cư Tứ Kỳ, Linh Đàm nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu đi học của các gia đình đang sinh sống trên địa bàn.

Theo khảo sát, hiện trên địa bàn phường có 8.155 trẻ em trong độ tuổi mầm non, trong đó có 6.611 trẻ 2-5 tuổi.

Hình ảnh phụ huynh bốc thăm giành suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt (Ảnh: T.H).

Đặc biệt, Trường Mầm non Hoàng Liệt là trường công lập duy nhất trên địa bàn phường, có 4 cơ sở trường với tổng diện tích trên 5.200m2 (cơ sở Tứ Kỳ, cơ sở Pháp Vân, cơ sở Bằng A và cơ sở Linh Đàm).

Liên quan đến câu chuyện hồ sơ ứng tuyển của trẻ 3, 4 tuổi vượt quá chỉ tiêu, bà Trịnh Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt chia sẻ, hiện cơ sở vật chất của trường cũng như hơn 70 cán bộ giáo viên của trường không thể tiếp nhận hết hồ sơ đăng ký dù "trong thâm tâm rất muốn".

Trước thực trạng quá tải, bà Trương Thu Hà - Phó trưởng Phòng GD-ĐT quận Hoàng Mai, cho biết đơn vị đang tiếp tục tham mưu để quận Hoàng Mai đầu tư, xây dựng thêm 2 trường mầm non trên địa bàn.

Như đã đưa tin, ngày 27 và 28/8, hàng trăm phụ huynh đã tham dự buổi bốc thăm để giành suất vào Trường Mầm non Hoàng Liệt, năm học 2022-2023.

Năm học 2022-2023, Trường Mầm non Hoàng Liệt nhận được 226 hồ sơ của trẻ 5 tuổi, tăng 100 hồ sơ so với dự kiến. Nhà trường dự kiến sẽ tuyển hết số học sinh này để đảm bảo 100% trẻ mầm non 5 tuổi được đi học.

Còn đối với trẻ 3-4 tuổi, nhà trường chỉ có thể tuyển thêm 333 trẻ/713 hồ sơ đăng ký. Như vậy, có gần 400 hồ sơ vượt chỉ tiêu.

Theo ông Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai, đây là tình huống bắt buộc phải làm và không còn cách nào khác.

"Chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên và cuối cùng cũng chỉ còn phương án bốc thăm bởi địa bàn phường chỉ có một trường mầm non công lập.

Với những học sinh không có suất vào trường, quận hy vọng các gia đình chia sẻ khó khăn quá tải trường lớp, theo đó có thể chuyển ra học ngoài công lập hoặc tính phương án gửi gắm khác" - ông Thái bày tỏ.