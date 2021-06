836.000 liều vắc xin Covid-19 về TPHCM được phân bổ như thế nào?

Dân trí Trong số 836.000 liều vắc xin phòng Covid-19 được chuyển về TPHCM, thành phố tiếp nhận và thực hiện tiêm 804.000 liều, số còn lại được giao cho các đơn vị, lực lượng khác.

Trưa 21/6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn. Buổi họp báo được tổ chức ở thời điểm thành phố bước vào ngày thứ 3 thực hiện chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn.

Theo Phó Chủ tịch Dương Anh Đức, TPHCM có vinh dự và nhận trách nhiệm quan trọng khi được Chính phủ giao triển khai đợt tiêm chủng với quy mô rất lớn. TP được chuyển giao 836.000 liều vắc xin phòng Covid-19 trong tổng số gần một triệu liều do Nhật Bản tài trợ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức (Ảnh: Quang Huy).

Trong số 836.000 liều vắc xin phòng Covid-19 chuyển về TPHCM, 30.000 liều được giao cho Bộ Khoa học Khu vực phía Nam để chủ động chích ngừa cho lực lượng vũ trang theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, 20.000 liều được chỉ định giao cho lực lượng công an. Trong đó, 18.000 liều được tiêm cho Công an TPHCM và 2.000 liều được tiêm cho lực lượng của Bộ Công an đóng trên địa bàn.

"TPHCM được tiếp quản 804.000 liều vắc xin còn lại. Công tác tiêm phòng được chuẩn bị từ ngày 19/6 đến nay. Trong chiều nay sẽ bắt đầu giai đoạn tiêm đại trà", ông Dương Anh Đức thông tin.

Thành phố đang cố gắng hoàn tất chiến dịch tiêm vắc xin trong 5 ngày tới.

Sáng 19/6, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn lãnh đạo Trung ương đã tới dự lễ khởi động chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Phó Thủ tướng nhấn mạnh để ngăn chặn, khống chế dịch Covid-19, tiêm vắc xin là giải pháp căn cơ, bên cạnh thông điệp 5K.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thành phố với tốc độ triển khai chỉ trong 7 ngày. Sau chiến dịch này, thành phố sẽ đánh giá lại tình hình dịch bệnh để có những quyết sách quan trọng tiếp theo.

"Thành phố sẽ tổ chức 650 điểm tiêm trong cộng đồng mỗi ngày tại các trung tâm y tế, trạm y tế, điểm tiêm lưu động. Để đảm bảo giãn cách, mỗi điểm sẽ tiêm cho khoảng 200 người mỗi ngày", ông Nguyễn Hữu Hưng thông tin.

Trong chiến dịch lần này, toàn địa bàn có khoảng 1.000 điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Quang Huy