7 con hổ Đông Dương được giải cứu giờ ra sao?

Ngày 3/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Xuân Cường, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) cho biết, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình) đã có văn bản đồng ý tiếp nhận 7 cá thể hổ đang được chăm sóc tại đơn vị.

7 con hổ Đông Dương này là tang vật trong một chuyên án buôn bán động vật hoang dã trái phép được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ hồi tháng 8/2021.

Theo anh Nguyễn Sỹ Quốc, nhân viên Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, Vườn quốc gia Pù Mát, mỗi ngày, 7 cá thể hổ được cho ăn hai lần vào sáng và chiều. Suất ăn của mỗi con hổ khoảng 2 kg thịt. Hơn 6 tháng chăm sóc, đến nay đàn hổ đã đạt trọng lượng 35-40 kg mỗi con.

"Khi mới được tiếp nhận về trung tâm, các cá thể hổ chỉ nặng 2-3 kg và rất yếu ớt, có dấu hiệu bị bệnh đường ruột. Cán bộ Trung tâm phải sử dụng các loại sữa nhập khẩu cho hổ uống 6 lần mỗi ngày. Ngoài ra, họ phải tiêm các loại thuốc bổ sung, hỗ trợ, theo dõi sức khỏe cho hổ", anh Quốc cho biết thêm.

Sau một thời gian được chăm sóc, đàn hổ tăng cân dần, nhân viên cứu hộ tập cho hổ làm quen dần với các loại thịt bằng cách dùng nước luộc thịt pha với sữa. Khi hổ quen dần với mùi vị, người chăm sóc sẽ chuyển sang cho ăn miếng thịt tái rồi sống.

Tại Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An), 7 cá thể hổ này được chăm sóc rất cẩn thận (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo các nhân viên của Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, Vườn quốc gia Pù Mát, đây là nơi cứu hộ động vật khẩn cấp nên cơ sở hạ tầng chật hẹp, chỉ dành cho hổ bé. Trong khi đó, hổ càng lớn, bản năng và sinh hoạt sẽ khác trước, đòi hỏi diện tích rộng hơn, việc chăm sóc 7 cá thể hổ sau cứu hộ cũng vì thế sẽ gặp nhiều khó khăn. Do không đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, đơn vị này đã đề xuất xin chuyển các cá thể hổ tới trung tâm cứu hộ khác ngoại tỉnh để phù hợp việc nuôi dưỡng, bảo tồn.

"Đơn vị đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm bàn giao đàn hổ cho Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hiện tại đang chờ công văn của UBND tỉnh Nghệ An, còn phía Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã đồng ý tiếp nhận số hổ này. Dự kiến ngày 20/3, số hổ trên sẽ được chuyển đi", ông Cường cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 1/8/2021, Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An nhận được nguồn tin báo có một xe ô tô 7 chỗ màu trắng, mang biển kiểm soát 37A-032.58 đang vận chuyển một số động vật hoang dã (hổ) không có thủ tục, giấy tờ từ thị trấn Hương Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đi qua địa bàn Nghệ An để tiêu thụ.

Bước đầu cơ quan công an xác định hai đối tượng là Trần Trung Hiếu (SN 1984, lái xe, trú tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Lai (SN 1967, trú thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo Nguyễn Văn Lai, 7 cá thể hổ con này được một người Lào thuê vận chuyển ra địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) với số tiền công là 5 triệu đồng.