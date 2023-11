5 thủy điện lớn ở Quảng Nam cấp tập xả nước chuẩn bị đón lũ

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của phần phía tây nam áp cao lạnh lục địa kết hợp hoạt động của trường gió đông trên cao, từ 13/11 đến 17/11, các địa phương trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa ở các địa phương vùng núi phía Bắc của tỉnh phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; các địa phương vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam của tỉnh phổ biến 250-450mm, có nơi trên 600mm.

Các hồ thủy điện lớn ở thượng nguồn tỉnh Quảng Nam đồng loạt xả nước từ chiều 11/11 để chuẩn bị đón lũ (Ảnh: Bình An).

Từ 13/11 đến 18/11, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu dự kiến đạt 5-8m, hạ lưu đạt 1-3m.

Dự kiến đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động 2 đến báo động 3, trên sông Thu Bồn ở mức báo động 2 đến trên báo động 2, trên sông Tam Kỳ ở mức báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng thấp trũng ven sông và các khu tập trung đông dân cư.

Để tạo dung tích phòng chống lũ ở các hồ chứa, ngày 11/11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam phát công văn về việc vận hành các hồ thủy điện Đak Mi 4, A Vương, Sông Tranh 2, Sông Bung 2 và Sông Bung 4.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủy điện Đak Mi 4 tổ chức vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước hồ chứa về cao trình mực nước đón lũ thấp nhất (+251,5m) trước 2h30 ngày 14/11. Thời gian bắt đầu vận hành từ 14h30 ngày 11/11, mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm không lớn hơn 200m3/s.

Thủy điện A Vương vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước hồ chứa về cao trình 372,5m trước 2h30 ngày 14/11. Thời gian bắt đầu vận hành từ 14h30 ngày 11/11. Mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm không lớn hơn 150m3/s.

Thủy điện Sông Tranh 2 vận hành nhằm hạ dần mực nước hồ chứa về cao trình 167m trước 2h30 ngày 14/11. Thời gian bắt đầu vận hành từ 14h30 ngày 11/11. Mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm không lớn hơn 250m3/s.

Thủy điện Sông Bung 2 vận hành tăng lưu lượng nhằm hạ dần mực nước hồ chứa về cao trình 597m trước 2h30 ngày 14/11. Thời gian bắt đầu vận hành từ 14h30 ngày 11/11. Mức lưu lượng bằng lưu lượng về hồ cộng thêm không lớn hơn 50m3/s.

Thủy điện Sông Bung 4 vận hành đảm bảo mực nước hồ không lớn hơn cao trình mực nước 216,5m vào lúc 2h30 ngày 14/11.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Tổ chức thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo thủy điện A Vương cho hay đơn vị cũng đã dự tính trước nên từ ngày 8/11 đã chủ động điều tiết (xả để chạy máy, theo quy định của điều độ nếu thủy điện xả thì ưu tiên huy động).

Theo vị lãnh đạo, từ chiều 11/11, đơn vị chỉ điều chỉnh lưu lượng xả để đạt đến mực nước hồ theo văn bản của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.