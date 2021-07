5 thực phẩm cung cấp nước cho cơ thể, xua tan nóng nực ngày hè

Dân trí Bên cạnh việc uống nước, bạn cũng có thể cung cấp nước cho cơ thể bằng cách ăn các loại thực phẩm nhiều dinh dưỡng dưới đây.

Nước đóng vai trò quan trọng trong tất cả các chức năng của cơ thể. Chúng giúp làn da tươi sáng, mái tóc chắc khỏe, tiêu hóa và trao đổi chất trong cơ thể hiệu quả kèm theo đó là vô số những lợi ích sức khỏe khác. Khi mùa hè đến với nhiệt độ tăng cao, điều quan trọng là cần đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Mất nước gây các vấn đề như rối loạn tiêu hóa, buồn nôn và cũng có thể dẫn đến say nóng hay các bệnh khác do nhiệt độ cao. Vì vậy, điều quan trọng là uống nước và tiêu thụ các thực phẩm chứa hàm lượng nước cao. Các loại thực phẩm chứa nhiều nước không chỉ giúp bạn no, đủ dinh dưỡng mà còn cung cấp nước.

Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây được nhiều người yêu thích vào những ngày hè nắng nóng. Mỗi quả dưa hấu có chứa 92% là nước và 6% là đường. Tuy nhiên, bạn không cần phải lo lắng quá mức về hàm lượng đường, vì đây là đường tự nhiên. Với 92% là nước trong dưa hấu, chúng giúp cung cấp nước cho cơ thể trong ngày hè nóng nực.

Cà chua

Cà chua là một loại thực phẩm phổ biến trong các bữa ăn và chúng còn được ăn sống khi cho vào salad hay ăn kèm bánh mỳ. Trong mỗi quả cà chua chứa 93-95% là nước, ngoài ra chúng cũng rất giàu folate, sắt và kali, cùng các chất dinh dưỡng khác.

Dưa chuột

Dưa chuột thường được thu hoạch vào mùa hè, chúng được xem là "kho chứa nước". Bởi trong một quả chứa 95% là nước. Bạn có thể cung cấp nước cho cơ thể bằng cách ăn dưa chuột với các cách như làm nước ép, ăn sống, hoặc dùng chưa chuột làm các món ăn, trong đó có salad.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh là loại rau ngon và tốt cho sức khỏe. Bên trong súp lơ xanh có nhiều chất xơ và các chất dinh dưỡng như vitamin K, canxi... Điều mọi người ít biết là súp lơ xanh chứa hàm lượng nước cao. Bạn có thể ăn bằng cách luộc chín hoặc thêm vào các món salad hoặc mỳ ống.

Ớt chuông

Ớt chuông cũng là thực phẩm không xa lạ với mọi người. Chúng có các màu như xanh, đỏ, vàng. Loại trái này thơm ngon, bổ dưỡng, chứa nhiều vitamin A và C. Trong một quả ớt chuông chứa 92% là nước. Bạn có thể thêm ớt chuông vào các món ăn hằng ngày để giúp giữ lượng nước ổn định trong cơ thể giữa mùa hè nóng nực.

Quang Anh

Theo TimesNowNews