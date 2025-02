440 ô tô bị phạt nguội trên một cung đường BOT ở Vĩnh Phúc

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông báo kết quả phát hiện, xử lý phạt nguội qua hệ thống camera giám sát giao thông trong tháng 1 vừa qua.

Đáng chú ý, 440 trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt nguội mắc lỗi chạy quá tốc độ quy định tại đoạn km0+930 (BOT Quất Lưu đi TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và km4+490 (TP Việt Trì đi BOT Quất Lưu) trên quốc lộ 2A - đường tránh TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Đây là đoạn đường có tốc độ tối đa cho phép 60km/h.

Theo danh sách này, ô tô vi phạm chủ yếu mang biển kiểm soát của tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ và Hà Nội.

440 ô tô vi phạm tốc độ trên đoạn BOT Quất Lưu đi Việt Trì và ngược lại, bị CSGT Vĩnh Phúc xử phạt nguội (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Áp dụng theo Nghị định 168/2024 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, các mức xử phạt đối với ô tô chạy quá tốc độ như sau: Quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h bị phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng; quá tốc độ quy định từ 10-20km/h bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt lái xe ôtô chạy quá tốc độ quy định từ trên 20km/h đến 35km/h là phạt tiền 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chạy xe ôtô quá tốc độ quy định trên 35km/h bị phạt tiền từ 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đường tránh TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc (Ảnh: Phú Thọ).

Chủ phương tiện vi phạm có thể đến Phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc hoặc công an cấp huyện nơi cư trú để xử lý theo quy định. Khi đó, người vi phạm cần mang theo đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe, căn cước công dân.

Quá thời hạn mà người vi phạm không đến giải quyết việc phạt nguội (20 ngày), công an sẽ cập nhật thông tin phương tiện giao thông vi phạm lên trang thông tin điện tử của Cục CSGT (Bộ Công an) và gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông cho cơ quan đăng kiểm (đối với phương tiện quy định phải đăng kiểm).