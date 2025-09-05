400m cuối "níu chân" con đường đẹp bậc nhất Đà Lạt

Dự án đường vành đai Đà Lạt có tổng chiều dài 7,4km với tổng vốn đầu tư khoảng 870 tỷ đồng. Đây là dự án do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng (nay là Sở Xây dựng Lâm Đồng) làm chủ đầu tư. Tuyến đường được thiết kế với nền rộng 20m, mặt đường 14m và tốc độ thiết kế 40km/h.

Đường đẹp bậc nhất Đà Lạt chưa thông vì vướng giải phóng mặt bằng

Đường vành đai Đà Lạt được khởi công vào tháng 7/2021, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2023. Tuy nhiên, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, dự án đã được gia hạn đến cuối tháng 12/2025.

Đường vành đai Đà Lạt có điểm đầu tại nút giao Trúc Lâm - Yên Tử (phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng) và kết thúc tại đường Hoàng Văn Thụ (phường Cam Ly, Đà Lạt, Lâm Đồng).

Dự án đường vành đai Đà Lạt được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối giao thông cho các phường ở vùng đô thị Đà Lạt, giảm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Hiện nay, cơ quan chức năng đã hoàn thiện 7km đường, còn lại 400m (khu vực tiếp giáp đường Hoàng Văn Thụ) chưa thể thi công do vướng giải phóng mặt bằng.

Cơ quan chức năng ghi nhận, hơn 10 hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù hoặc chưa được giao đất tái định cư nên sau nhiều năm dự án vẫn "tắc" ở 400m còn lại. Trong ảnh, một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng khiến con đường bị "chặn đứng".

Đoạn đường vướng giải phóng mặt bằng tạo thành điểm nghẽn "cổ chai".

Hệ thống ống cống phục vụ xây dựng dự án được chất đống ở hành lang dự án, chờ ngày thi công.

Mặt đường ở vị trí tiếp giáp với khu vực chưa được giải phóng mặt bằng bị nước xói lở, hư hỏng.

Người dân, du khách điều khiển xe máy, luồn lách lưu thông qua đoạn đường còn dang dở.

Một người dân trú tại phường Cam Ly (Đà Lạt) cho biết, vào mùa mưa, đoạn đường chưa được thi công trở nên lầy lội, trơn trượt, gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông. Khu vực này cũng xuất hiện nhiều khối bê tông, hạng mục công trình lộ sắt thép, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ông Nguyễn Thành Long, người dân địa phương cho biết, gia đình ông đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để cơ quan chức năng thực hiện Dự án đường vành đai Đà Lạt.

Ông Long chia sẻ: "Sau khi hoàn thành, đường vành đai sẽ là một trong những con đường đẹp của Đà Lạt. Do vậy, tôi mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thiện việc giải phóng mặt bằng, thi công 400m đường còn lại để sớm đưa công trình vào sử dụng".

Một hộ dân sửa chữa lại mặt tiền căn nhà, nhường diện tích phía trước cho Dự án đường vành đai Đà Lạt.

Gia đình ông Nguyễn Mỹ sống trong căn nhà tiền chế (kết cấu khung sắt, lợp tôn) rộng 40m trên phần đất còn lại sau khi cơ quan chức năng thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng. Ông Mỹ cho biết, gia đình thuộc diện được cấp đất tái định cư song đến nay gia đình chưa được nhận đất.

"Tôi mong muốn dự án sớm hoàn thiện để bà con có đường đi lối lại sạch sẽ, an toàn. Đồng thời, mong cơ quan chức năng sớm bố trí tái định cư để gia đình tôi an cư", ông Nguyễn Mỹ nói.