4 tỉnh đón 561 lao động từ tâm dịch Bắc Giang về địa phương

Dân trí Sáng 13/6, 4 tỉnh Tuyên Quang, Bắc Cạn, Nam Định, Phú Thọ sẽ đón 561 lao động của tỉnh đang cư trú tại tâm dịch tỉnh Bắc Giang tạm thời trở về địa phương.

Công nhân mặc đồ bảo hộ lên xe ô tô tạm thời về địa phương

Sáng 13/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết: huyện Việt Yên phối hợp với Sở Lao động Thương binh - Xã hội các tỉnh thành liên quan, thống nhất số công nhân có nhu cầu trở về quê trong đợt này.

Theo đó trong ngày hôm nay 13/6, 4 tỉnh Tuyên Quang, Bắc Cạn, Nam Định, Phú Thọ sẽ đón 561 lao động của tỉnh đang cư trú tại tâm dịch tỉnh Bắc Giang tạm thời trở về địa phương.

Trong một tháng qua, huyện Việt Yên đã chủ động phối hợp với các ban, ngành và nhận được sự trợ giúp từ các mạnh thường quân để hỗ trợ đời sống của hơn 60 nghìn công nhân. Tuy nhiên, hiện mới có khoảng 8 nghìn công nhân được doanh nghiệp nhận lại, đưa vào ở tại nhà máy để sản xuất.

Trong lúc nhiều doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động, công nhân chưa có việc làm thì việc các tỉnh như: Lạng Sơn, Sơn La, Vĩnh Phúc... đón người lao động về quê là việc làm rất ý nghĩa. Thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương với người lao động.

UBND huyện đã phối hợp với Sở LĐTB-XH tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để rà soát, lập danh sách các công nhân có nhu cầu trở về địa phương và bảo đảm các yêu cầu về cách ly y tế, xét nghiệm âm tính từ ba lần trở lên.

"Khi tình hình dịch được kiểm soát, huyện tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh xây dựng nhà trọ an toàn trên cơ sở chuỗi sản xuất an toàn của tỉnh (công nhân an toàn - giao thông an toàn - doanh nghiệp an toàn - sản xuất an toàn) và liên hệ với các địa phương có kế hoạch đón người lao động trở lại" - ông Phương trao đổi.

Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH, Tổ trưởng Tổ hỗ trợ người lao động tỉnh ngoài trở về địa phương cho biết: Hiện có hơn 60 nghìn công nhân của 57 tỉnh, TP trong cả nước làm việc trên địa bàn tỉnh.

Để giảm tải cho Bắc Giang, hạn chế lây nhiễm chéo trong các vùng phong tỏa, cách ly, trên cơ sở rà soát, tổng hợp số lượng công nhân ngoại tỉnh có nhu cầu trở về địa phương, ngoài các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Vĩnh Phúc, Nam định, Phú Thọ, Bắc Cạn, Tuyên Quang, hiện Sở tiếp tục thống nhất phương án đón công nhân với hơn 20 tỉnh, TP có đông công nhân.

Bên cạnh bảo đảm an toàn phòng dịch trong công tác tổ chức bàn giao lao động, Sở tiếp tục kết nối với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh, TP bạn để xây dựng kế hoạch cụ thể sẵn sàng đưa công nhân trở lại Bắc Giang làm việc khi các KCN, doanh nghiệp tái hoạt động.

Bá Đoàn