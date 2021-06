4 thanh thiếu niên lấy khẩu trang bịt biển số xe, bốc đầu khoe "thành tích"

Dân trí Một nhóm thanh thiếu niên dùng khẩu trang bịt biển số xe hoặc tháo biển số, chạy bốc đầu rồi quay clip đăng lên mạng xã hội khoe thành tích.

4 thanh thiếu niên tại cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An (Ảnh: Đội CSGT Quỳ Hợp cung cấp).

Sáng 2/6, thông tin từ Đội CSGT Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, chiều 1/6, Công an huyện này đã triệu tập nhóm 4 thanh thiếu niên có hành vi thường xuyên chạy xe bốc đầu, lạng lách, đánh võng, gây náo loạn trên các tuyến đường ở huyện miền núi Quỳ Hợp.

Theo đó, thời gian qua trên, địa bàn huyện Quỳ Hợp xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tháo biển số hoặc dùng khẩu trang để che biển số, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, bốc đầu trên các tuyến đường mỗi tối làm mất an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Điều đáng nói, nhóm này mỗi khi đua xe đều quay lại clip, sau đó đưa lên mạng để khoe "thành tích".

Nhóm bốc đầu đua xe xe khoe thành tích (Video: Đội CSGT Công an huyện Quỳ Hợp cung cấp).

Chiều ngày 1/6, Đội CSGT Công an huyện Quỳ Hợp, qua thông tin người dân cung cấp và qua các video được đăng tải trên mạng xã hội facebook, sau một thời gian điều tra xác minh, Công an huyện Quỳ Hợp đã triệu tập nhóm 4 thanh thiếu niên đến cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an huyện Quỳ Hợp, cả 4 khai nhận thường xuyên tụ tập trên đường thực hiện 4 lần chạy bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, tháo biển số xe, bịt biển số xe bằng khẩu trang y tế và quay clip đăng lên mạng xã hội vào các tối 22/4, 26/4, 3/5 tại địa phận thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) và vào tối 9/5 tại thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An).

Các thanh thiếu niên gồm: K.N.H (SN 2006, trú tại xã Châu Cường), T.M.Q. (SN 2004, trú tại xã Thọ Hợp), L.T.B. (SN 2006, trú tại xã Châu Lý) và P.V.K. (SN 2006, trú tại xã Châu Lý), cả 4 đều ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Trong số đó, có T.M.Q. và P.V.K. thường chạy xe bốc đầu rồi quay clip lại để đăng lên mạng xã hội nhằm khoe "thành tích".

"Trong buổi làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, chúng tôi đã lập biên bản vi phạm và yêu cầu cam kết không tái phạm cũng như chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Các đối tượng sẽ bị xử lý về hành vi không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không gắn biển số, chạy xe một bánh", một cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết.

Nguyễn Duy