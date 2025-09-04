4 ô tô tông nhau, xe con bẹp rúm, tài xế tử vong

Ngày 4/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, khoảng 21h10 ngày 3/9, tại đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn chạy qua địa bàn xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, khiến một người tử vong, một người bị thương.

Chiếc ô tô con nằm bẹp rúm sau vụ tai nạn (Ảnh: Hưng Đỗ).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, tại ngã tư có đèn giao thông, hướng cầu Thái Hà - Liêm Tuyền, xảy ra vụ tai nạn giữa 4 ô tô, gồm 3 xe tải và một ô tô con. Trong đó, ô tô con bị kẹp ở giữa 2 xe tải khiến 3 người mắc kẹt bên trong.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Bình, đã đến hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cán bộ, chiến sỹ, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu các nạn nhân mắc kẹt bên trong ô tô con ra ngoài (Ảnh: Hưng Đỗ).

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Ninh Bình đã điều động một xe chuyên dụng cùng 8 cán bộ chiến sỹ, 1 xe cẩu, 2 máy xúc để nâng, kéo ô tô con bị mắc kẹt ra ngoài.

Sau khoảng hơn 30 phút, lực lượng cứu hộ đã cứu được 2 người còn sống trong ô tô con, tài xế ô tô con đã tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đ.T.Đ., quê ở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.